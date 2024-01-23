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唐吉訶德草莓季開跑！Juicy草莓酸甜搶吃、人氣口味霜淇淋夢幻回歸

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實習記者施至真／綜合報導

你也開始爆吃草莓了嗎，DON DON DONKI唐吉訶德的「日本草莓季」開跑啦！冬季限定的酸甜好滋味，不論是新鮮Juicy的熊紅草莓、Q彈草莓大福、涮嘴多汁的果凍、濃醇草莓巧克力和餅乾，無論是大人小孩通通都不能錯過，必須手刀衝一波。

▲唐吉訶德草莓季開跑。（圖／翻攝IG@dondondonkitw）

▲唐吉訶德草莓季開跑，新鮮草莓、Q彈大福先搶吃。（圖／翻攝IG@dondondonkitw，下同）

DON DON DONKI唐吉訶德的「日本草莓季」活動開跑，除了新鮮草莓、甜點、糖果餅乾外，居然還有草莓味的飲品和保養護膚品，所有品項應有盡有，草莓控的荷包不保啦！絕對不能錯過鮮甜飽滿的日本熊本縣「熊紅草莓」，以及少女最愛的草莓大福，看到絕對要手刀放進購物籃，超解饞的草莓果凍，下午茶來一顆，幸福度立刻破表。

新年將至，快趁年前把過年要吃的餅乾糖果囤起來，推薦BOURBON草莓捲、福岡草莓法蘭酥和丸京鬆餅銅鑼燒，份量足夠，家人一起分不會太膩，還能增進感情。

▲唐吉訶德草莓季開跑。（圖／翻攝IG@dondondonkitw）

小朋友過年終於可以多吃一點糖果餅乾，超愛香菇造型的明治草莓巧克力餅乾，經典的Pocky草莓粒粒巧克力棒也不能錯過，還有甜滋滋的龜甲萬草莓風味豆乳、草莓奶茶等，每樣都讓人愛不釋手。另外還有草莓果香風味的保養和護膚用品，實在太療癒啦！

▲唐吉訶德草莓季開跑。（圖／翻攝IG@dondondonkitw）

▲明治草莓巧克力餅乾、Pocky草莓粒粒巧克力棒，小朋友會喜歡。（圖／翻攝蝦皮唐吉訶德官方旗艦店）

▲唐吉訶德草莓季開跑。（圖／翻攝IG@dondondonkitw）

▲唐吉訶德草莓季開跑。（圖／翻攝IG@dondondonkitw）

▲唐吉訶德草莓季還有草莓果香風味的保養和護膚用品。

說到草莓大福，網友們殷切期盼的好市多（Costco）草莓大福，終於宣告回歸，外層彈牙的大福皮包裹甜而不膩的紅豆餡，最內層一整顆新鮮多汁的草莓，一口咬下就能享受幸福滋味。

▲好市多草莓大福。（圖／翻攝自FB@Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多草莓大福。（圖／翻攝自FB@Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多日式草莓大福回歸。（圖／翻攝臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

 好市多也有許多大人小孩都喜歡的糖果餅乾，包括乳酸菌夾心餅、草莓威化餅，以及超適合當成早餐的草莓脆麥片等，草莓控們快用滿滿的草莓點心，療癒你的心吧。

▲唐吉訶德草莓季開跑。（圖／翻攝IG@dondondonkitw）

▲草莓風味點心，過年前先囤起來。（圖／翻攝好市多官網）

全家很受歡迎的霜淇淋，每個月限定不同的口味都吸引許多人搶吃，隨著農曆過年將至，去年開賣就大受好評的「草莓優格霜淇淋」也將在今年2月回歸，選用新鮮草莓結合優格製成，每一口都能吃到果香、優格的酸甜濃郁口感，再搭配同色系的夢幻粉色餅皮，少女心爆表，是網友票選人氣口味第二名。

▲全家草莓優格霜淇淋，去年開賣短短6天就完售。（圖／業者提供）

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關鍵字：

DONKI, 唐吉訶德, 日本草莓季, 草莓季, 草莓大福, 草莓巧克力

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