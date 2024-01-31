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卡地亞經典鑽戒系列讓幸福滿溢！犒賞自我、情人放閃都是首選

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▲Cartier。（圖／品牌提供）

▲卡地亞紅盒是幸福的象徵，堆疊成愛心更添美妙意境。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心 / 綜合報導

農曆新年將至，而且大年初五就是西洋情人節，怎麼想都覺得是買禮物的好時節，可以好好犒賞自己過去一年的努力，或是為愛情記下些什麼。挑禮物有不少考量，經典永恆的珠寶絕對是不敗選擇，Cartier（卡地亞）的婚戒系列不一定要結婚才能收藏，日常佩戴也非常適合，而且款式、克拉段數都很豐富，想買一只送給自己、買一對和情人相襯，甚至和既有的婚戒疊戴，更添風格。

▲Cartier。（圖／品牌提供）

▲Cartier。（圖／品牌提供）

▲卡地亞婚戒選擇多樣。

每天忙碌地團團轉，想感謝過去一年的自己對生活的認真與付出，選擇俐落又能天天佩戴的戒指最值得。卡地亞C de Cartier系列簡約俐落，鑲著精巧的鑽石，顯得低調細膩。Maillon panthere婚戒源自品牌經典的美洲豹，時尚設計呈現專屬於你的姿態與魅力。

▲Cartier。（圖／品牌提供）

▲卡地亞C de Cartier系列簡約俐落（前、右後）、Maillon panthere婚戒源自品牌經典的美洲豹（左後）。

經典珠寶系列讓我們逐步踏進珠寶的美好世界，不但具價值也能為造型加分。珠寶初心者可以從經典款式入門，卡地亞Etincelle de Cartier細緻柔美，鋪鑲戒環搭配精緻主鑽，單戴十分秀氣，入手多只能排列組合相互搭配，既有個性也饒富樂趣；Love系列單鑽戒指鑲嵌一顆圓形明亮式切割鑽石，經典螺絲圖騰搭配美鑽，依照喜好選擇永不退流行的經典系列，戴上就很耀眼。

▲Cartier。（圖／品牌提供）

▲Cartier。（圖／品牌提供）

▲Cartier。（圖／品牌提供）

▲Etincelle de Cartier系列適合疊戴，展現個人風格。

過節的儀式感，最能傳達心意，趁著西洋情人節選一款對戒見證愛情，無論一起前往挑選，或給對方驚喜，都是最好的慶祝方式之一，C de Cartier、1895婚戒系列等簡約的經典戒環，天天戴也不膩，甜甜地圈住彼此。線戒或對戒疊戴也可搭配婚戒，添入份量感，就像愛情一般，隨著時間越來越濃郁。

▲Cartier。（圖／品牌提供）

▲卡地亞1895婚戒是永不退流行的經典。

卡地亞紅盒乘載著滿滿幸福，2月1日至2月14日，一定要和摯愛一起至卡地亞全台專賣店，鑑賞象徵愛情的美麗作品，同時可體驗Origami摺紙藝術，並拍照留下美好時光，讓情人節充滿特別的記憶。

▲Cartier。（圖／品牌提供）

▲卡地亞紅盒，為幸福寫下永恆。

關鍵字：

Cartier, 卡地亞

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