▲誠品年初公佈閱讀職人大賞，適合加入書單。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

每次過年都想重整自己的生活，如果覺得過去一年的自己走得太忙太累，可以在今年試試從閱讀中緩慢情緒，茫茫書海要如何找到想要的？不妨試試千名閱讀職人票選後，出現的專業選書名單，透過閱讀，相信一定會比過去更好。

誠品書店在年初公佈動員千名職人票選推薦的「誠品閱讀職人大賞」完整得獎名單，資深出版工作者李惠貞以《大人只知道部分的世界》一書，榮獲「年度最期待作家」；PTT 詩版名人謝知橋以幽默詩句反轉感傷的負面印象，集結逾80首經典和全新詩作的《生來憂傷》，拿下「年度新人」大獎；「書店職人最想賣」由《從前從前，有間古書店》脫穎而出，突破想像的百年書店奇聞軼事內容精彩。

李惠貞站在孩子角度為其發聲的作品《大人只知道部分的世界》，直白道出「每個大人也只活過一種人生」、「任何觀點都只代表部分的世界」等勵志金句，一秒解鎖年輕人的焦慮，且觀點發人深省；謝知橋詩集《生來憂傷》讓職人形容：「擅長以諧音及雙關搭建一座橋，到橋的另一頭回望，才赫然發現剛剛走過的是生命的憂傷。」平靜又富有詩意。

以住在地下室的惡魔、怪人訪客等引人入勝的題材，搭配作者詼諧筆調的《從前從前，有間古書店》，集結百年間的奇人異事，讓讀者遊歷許多故事。同場加映童書「最想說服爸媽買」獎項，由情緒教育繪本《想哭就哭成一座噴水池》奪得，作者諾耶蜜沃拉藉由最有創意的方式捍衛哭泣正義，因為悲傷與快樂同樣值得正視，趣味的內容能有效轉換情緒，更能帶領孩子發揮想像力。