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火腿、培根都入列！營養師點名「超NG蛋白質」超傷身　

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▲▼營養師點名「超NG蛋白質」超傷身　 。（圖／Unsplash）

▲攝取過多加工肉品容易致癌。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人擁有好的健康觀念，知道吃對蛋白質可以增肌減脂、維持細胞健康，但卻不知道吃錯飯而會增加內臟脂肪，聽聽營養師高敏敏教你優質蛋白質怎麼吃，再點名超NG蛋白質有哪些，以免造成身體負擔。

▲▼營養師點名「超NG蛋白質」」超傷身　 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏建議，正常成人每日蛋白質攝取量約 = 體重(kg)X0.8 = 蛋白質(g)，簡單來說，建議每日 3-8份，營養師解釋，一般人的一個手掌的大小大約就有3~5份，蛋白質含量為21-35g。

除了攝取優質蛋白質，她也點名超NG蛋白質攝取過多，也會造成身體負擔。

#加工肉品類：香腸、火腿、培根、漢堡肉排、素肉排

許多肉類製品在加工過程，會添加化學物質、防腐劑、調味料，也會挑選油脂較高的肉品去製作，因此攝取過多容易致癌。

#脂肪高的肉類：三層肉、燒肉、五花肉、雞屁股

脂肪高的肉類，吃進去後會變成膽固醇、三酸甘油脂，再加上現代人普遍運動量不足 便容易導致內臟脂肪囤積。

#油炸物：炸豆皮、炸雞排、炸肉

食物經過高溫油炸後，不僅會破壞原本的營養素，還會增加更多脂肪攝取，導致內臟脂肪囤積。

不過她也提醒大家，不是只有吃肉才有蛋白質，植物性蛋白的脂肪、膽固醇更低，膳食纖維跟植化素更豐富，建議每天用部分的植物性蛋白來取代動物性蛋白，讓身體更健康，還能降低死亡率。

她舉例像是毛豆、 黑豆、 黃豆都是很棒的植物性蛋白質來源，它們蛋白質含量高、脂肪含量低，屬於蛋白質完整的完全蛋白，更是素食者必吃的優質蛋白來源，最後想要增肌減脂，除了要多攝取優質蛋白質之外，也要同時進行肌力訓練，才能更有效率。

關鍵字：

NG蛋白質, 營養師, 營養, 蛋白質

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