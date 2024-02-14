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過年大魚大肉胖不少？學Jennie、泫雅減肥迅速瘦下來

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記者李薇／台北報導、圖／泫雅 IG、HIGHCUTSTAR IG、虞書欣微博

迎接開工，是否在過年吃了很多大魚大肉？以下就盤點眾多女星瘦身減重的秘訣，趁著上工的時候，開啟全新的生活模式，讓自己更輕盈。

▲Jennie。（圖／jennierubyjane IG、HIGHCUTSTAR IG） 

Jennie：空中瑜伽＋避免重鹹

要像Jennie一樣擁有完美纖細的身材，運動當然是不能少的，除了大量的跳舞之外，她還會做空中瑜伽瘦身，鍛鍊出更加結實的身體曲線，難怪Jennie幾乎都沒有小腹，可以說是螞蟻腰等級，腿部的線條也非常修長，除此之外，在飲食上也會盡量避免重鹹的食物，以免過度的鹽分囤積在身體。

▲泫雅。（圖／翻攝自泫雅IG）

泫雅：吃飽站一下＋戒澱粉

為了維持良好的身材，泫雅戒掉了吃澱粉類的食材，尤其是精緻澱粉，像是餅乾或是蛋糕，更是完全不碰，讓自己減少這方面的熱量，一天也以少量多餐的方式進食，不讓熱量過度的增加；同時她也分享自己吃飽飯完全不會馬上坐下或躺下，寧可站一陣子避免脂肪囤積。

▲虞書欣,趙露思,阿嬌,瘦身,減肥,。（圖／微博）

虞書欣：一天一餐＋吃柚子

在《蒼蘭訣》裡面飾演「小蘭花」的虞書欣，原本肉肉的圓臉看起來相當可愛，但後來為了拍戲再度減肥成功，對於身材的管理，她就曾分享，為了演好「刺客」的角色，一天僅吃一餐，其他時間肚子餓了就吃柚子，剛好不少人中秋結束後應該會剩下不少，所以不妨可以試試看這種方式。

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關鍵字：

減肥, 瘦身

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