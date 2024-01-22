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56歲妮可基嫚無死角身材辣翻！布料超少「轉身曬大片美背」狀態驚人

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記者鮑璿安／台北報導

56歲美籍澳大利亞女星妮可基嫚（Nicole Kidman）憑著凍齡外表和超強的身材管理引發討論，最近她現身劇集《Expats》首映，以一身性感簡潔的吊帶禮服呈現無可挑剔的體態，美背全露的火辣模樣，絲毫看不出真實年齡。

▲▼Nicole Kidman 。（圖／路透）

▲▼Nicole Kidman 。（圖／路透）

▲Nicole Kidman 穿著來自Atelier Versace的黑色禮服 。（圖／CFP）

妮可基嫚演出由華裔導演王子逸（Lulu Wang）執導的影集《Expats》，即將在1月26 日上線，此前她出席首映會時，穿著來自Atelier Versace的黑色禮服，以簡潔俐落的線條感結合柔順布料打造性感張力。大膽的挖空剪裁不對稱露出美背線條，更一路蔓延到腰側，尺度相當逼人，刻畫出完美艷麗的紅毯禮服輪廓，在雪白肌膚映襯下更顯完美，展現妮可基嫚超狂身材，腳踩一雙尖頭高跟鞋順勢增添氣場。

▲▼Nicole Kidman 。（圖／路透）

▲Nicole Kidman身材引發熱議   。（圖／CFP）

妮可基嫚以一頭標誌性的金髮亮相，年過50歲依舊凍齡，不光任何角度都無死角，大方秀出無懈可擊的身材比例，修長美腿與纖腰齊發。妮可基嫚近期掀起討論的造型，還有以FENDI 2023秋冬高級訂製服系列登場，這套裸色禮服充滿戲劇性的抓皺紋理，加上高開衩元素，襯托出妮可基嫚的姣好身材比例，與白皙肌膚合二為一，平口位置流露鎖骨曲線，展現性感又高雅的面貌。

▲▼ Nicole Kidman 。（圖／CFP）

▲▼ Nicole Kidman 。（圖／CFP）

▲Nicole Kidman 身穿FENDI 2023秋冬高級訂製服系列出席《Expats》首映會 。（圖／CFP）

★圖片為版權照片，由CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

妮可基嫚, Nicole Kidman, Expats, 黑禮服

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