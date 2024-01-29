包・開箱／Jimmy Choo絕美「蘭花包」必收！皮革花朵綻放、JC標誌超搶眼

記者鮑璿安／專題報導

春季活力悄悄蔓延開來，Jimmy Choo以蘭花為主題帶來一系列亮眼單品，展現單朵綻放之美演繹盎然生機，為標誌性包袋 Avenue添上一朵皮革蘭花，成為春夏時節的穿搭關鍵。





▲自2024早春起，Jimmy Choo就以蘭花為主題融合於鞋履包款設計中。（圖／記者鮑璿安攝）

自2024早春起，Jimmy Choo就以蘭花為主題融合於鞋履包款設計中，「大自然始終是我的靈感來源，我開始潛心鑽研花卉的形態、質感、色彩和象徵意義。」創意總監Sandra Choi如此說道，進一步將視線聚焦在AVENUE包款中。





▲Avenue Mini Shoulder花卉皮革迷你單肩包。（圖／記者鮑璿安攝）

這款備受矚目的蘭花包，以品牌標誌性包袋 Avenue Crossbody 系列斜挎包為藍本，原樣縮小但優雅升級，運用由納帕皮革打造的立體蘭花點綴其上，像是巧妙生長在包款之上，立體廓形結合柔滑質地尤顯細膩。正面翻蓋點睛飾有金色 JC 徽章，並配有可調節肩帶，搭配磁力扣開合，以及主隔層、口袋設計提升實用性，提供白色、粉色款式，亦是遊走於派對和日常的絕佳包款之一。

▲運用由納帕皮革打造的立體蘭花點綴其上，像是巧妙生長在包款上。（圖／記者鮑璿安攝）

與蘭花樣式包款可相呼應的鞋履，則有AMITA FLOWERS低跟鞋，以壓紋皮革的花卉為特點，展現精緻又不刻意的優雅氛圍，搭配4.5公分中跟，舒適而引人注目。以水晶露珠為靈感的全新「滴跟」（Drop Heel）設計，也一躍而上ZEA高跟涼鞋，結合金屬雕花和水晶露珠，使得造型綻放生機。





▲AMITA/FLOWERS低跟鞋，以壓紋皮革的花卉為特點搭配4.5公分中跟。（圖／品牌提供）