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友情斷捨離！「6種有毒朋友」勿深交、小心運氣越來越差

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▲▼友情斷捨離！「6種朋友」勿深交 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲交朋友要慎選，有毒朋友勿親近。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

身邊的朋友有很多種，而你身邊都是哪種朋友呢？在漫長的人生道路上，總是會遇到一些朋友幫你上了一些課，也讓你懂了一些事，盤點6種朋友別深交，小心讓你的運氣越來越差！

#喜歡在背後議論他人的朋友

雖然平時和你關係不錯，但也得小心他在你身後偷偷議論你，要知道光是提升自己都來不及了，怎麼還會有辦法把精力花在觀察他人身上。

▲▼友情斷捨離！「6種朋友」勿深交 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#喜歡失聯的朋友

有的朋友有事找你的時候，找得非常勤快，但是只要你有求於他，他就會以一些奇怪理由拒絕，或是甚至不回訊息也避不見面，真誠的朋友是你在日常生活中都能感受到的，有來有往才是真的朋友。

#喜歡和你吐苦水的朋友

有一種朋友喜歡抱怨，每天都唉聲嘆氣，讓你處在一種負能量之中，偶爾抱怨宣洩可以，但若是總把你當成情緒垃圾桶就很不OK，長時間和這種人待在一起，小心影響到自己。

▲▼友情斷捨離！「6種朋友」勿深交 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#情緒不穩定的朋友

因為和你有交情，所以總是把脾氣發在你身上，莫名其妙的生氣，讓人完全摸不著頭緒，情緒忽高忽低讓人根本不知道如何和她相處。

#總是否定你的朋友

總是喜歡有意無意間開你玩笑，甚至是貶低你，或是毫不留情的打擊你，讓你覺得自己好像做什麼都不對，在他的眼哩，只有自己才是最聰明，你的一切他都沒放在眼裡。

#嫉妒心強的朋友

有一種朋友是希望你過得好，但是不要過得比我好，其實人有嫉妒心是正常的，但若是太過就很可怕，總是暗自和你較量，又愛使出一些小手段，讓人防不勝防。

關鍵字：

友情, 斷捨離, 有毒朋友

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