fb ig video ETtoday search mobile

大秀直播／韓韶禧搭機美瘋！為DIOR高訂秀飛巴黎　先衝潮牌店看打折羽絨帽

>

▲DIOR 2024春夏高級訂製服秀。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

巴黎在男裝周之後，緊接著進入2024春夏高級訂製服周，南韓女星韓韶禧身為DIOR品牌大使，已抵達當地準備看秀，從仁川機場出發時的穿搭果然不負眾望，一派輕鬆優雅，而且極美，但巴黎冷颼颼，讓她以豹紋毛毛衣遮住口鼻，還在潮牌店試戴打折的羽絨帽。DIOR高訂秀將在台灣時間1月22日晚間10點登場，從上方影片即可欣賞大秀直播，相信韓韶禧會以「再冷也無所謂」的美麗造型現身。

▲DIOR韓韶禧。（圖／品牌提供、翻攝韓韶禧IG）

▲韓韶禧現身南韓仁川機場，搭機前往巴黎欣賞DIOR高級訂製服秀。（圖／品牌提供，以下同）

▲DIOR韓韶禧。（圖／品牌提供、翻攝韓韶禧IG）

▲DIOR韓韶禧。（圖／品牌提供、翻攝韓韶禧IG）
▲韓韶禧在巴黎潮店試戴正在打折的Supreme羽絨帽。（圖／翻攝xeesoxee IG、stockx）

韓韶禧現身仁川機場時一身DIOR服裝，以黑色cashmere開襟衫外搭毛茸茸的Caro外套，再加上修身牛仔褲、黑色踝靴，手上提著皮革材質的灰色Book Tote，容量足夠很適合旅行使用，她一頭浪漫長捲髮與可愛妝容，又仙又甜。

▲DIOR韓韶禧。（圖／品牌提供、翻攝韓韶禧IG）

▲DIOR韓韶禧。（圖／品牌提供、翻攝韓韶禧IG）

▲DIOR韓韶禧。（圖／品牌提供、翻攝韓韶禧IG）

▲韓韶禧在仁川機場穿的DIOR服裝。

▲DIOR韓韶禧。（圖／品牌提供、翻攝韓韶禧IG）
▲DIOR Book Tote灰色托特包130,000元、D-Unit踝靴65,000元。

巴黎氣溫約在攝氏10度，但沒有陽光讓她在IG用表情符號顯示有風、很冷，有別於在仁川機場的造型，換上印有牛仔外套圖案的DIOR 2024春季男裝襯衫，內搭毛毛的豹紋衫、韓國品牌THE GREATEST印花長褲，斜背小尺寸DIOR Book Tote，走在巴黎街頭並進潮店試戴起Supreme羽絨帽，這頂帽子正在打折，從79歐元降至46歐元（約1600元台幣），相當划算，不知她入手了沒？

▲DIOR韓韶禧。（圖／品牌提供、翻攝韓韶禧IG）

▲韓韶禧穿DIOR 2024春季男裝襯衫，搭配韓國品牌THE GREATEST印花長褲，走在巴黎街頭。（圖／翻攝xeesoxee IG）

►巴黎男裝周／Nigo謝幕彩蛋預告合作Nike？KENZO翻玩傳統和服、超潮柔道腰帶

►巴黎男裝周／DIOR男士穿芭蕾舞鞋超好看　周杰倫想為演唱會治裝

 

關鍵字：

直播, DIOR, 2024春夏高訂周, 高級訂製服, 韓韶禧

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

最適合娶回家的三大星座！TOP 1各種角色切換自如　要持家、孝順全都行

最適合娶回家的三大星座！TOP 1各種角色切換自如　要持家、孝順全都行

超準心理測驗！從「擠牙膏的習慣」秒看你的精神內耗指數

超準心理測驗！從「擠牙膏的習慣」秒看你的精神內耗指數

星巴克1／22起連兩天買一送一　「不提供優惠品項」變多了

星巴克1／22起連兩天買一送一　「不提供優惠品項」變多了

趙露思冬季外套穿搭範本！掌握「上厚下薄」穿泰迪熊外套也超瘦 HELLO KITTYＸCA4LA聯名復古帽新年搶收！　Jisoo也愛戴Kitty帽賣萌 星巴克今起連續兩天好友分享　伯朗咖啡館不限同品項買一送一　 總是存不了錢？日常「5個小習慣」讓你慢慢變有錢 星巴克2023年最熱銷飲品排行　最受歡迎星冰樂出爐 這三星座老婆超難當！TOP 1桃花超多、脾氣又壞　光封鎖曖昧就處理不完 友情斷捨離！「6種有毒朋友」勿深交、小心運氣越來越差

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面