大秀直播／韓韶禧搭機美瘋！為DIOR高訂秀飛巴黎　先衝潮牌店看打折羽絨帽

▲DIOR 2024春夏高級訂製服秀。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

巴黎在男裝周之後，緊接著進入2024春夏高級訂製服周，南韓女星韓韶禧身為DIOR品牌大使，已抵達當地準備看秀，從仁川機場出發時的穿搭果然不負眾望，一派輕鬆優雅，而且極美，但巴黎冷颼颼，讓她以豹紋毛毛衣遮住口鼻，還在潮牌店試戴打折的羽絨帽。DIOR高訂秀將在台灣時間1月22日晚間10點登場，從上方影片即可欣賞大秀直播，相信韓韶禧會以「再冷也無所謂」的美麗造型現身。

▲韓韶禧現身南韓仁川機場，搭機前往巴黎欣賞DIOR高級訂製服秀。（圖／品牌提供，以下同）



▲韓韶禧在巴黎潮店試戴正在打折的Supreme羽絨帽。（圖／翻攝xeesoxee IG、stockx）

韓韶禧現身仁川機場時一身DIOR服裝，以黑色cashmere開襟衫外搭毛茸茸的Caro外套，再加上修身牛仔褲、黑色踝靴，手上提著皮革材質的灰色Book Tote，容量足夠很適合旅行使用，她一頭浪漫長捲髮與可愛妝容，又仙又甜。

▲韓韶禧在仁川機場穿的DIOR服裝。



▲DIOR Book Tote灰色托特包130,000元、D-Unit踝靴65,000元。

巴黎氣溫約在攝氏10度，但沒有陽光讓她在IG用表情符號顯示有風、很冷，有別於在仁川機場的造型，換上印有牛仔外套圖案的DIOR 2024春季男裝襯衫，內搭毛毛的豹紋衫、韓國品牌THE GREATEST印花長褲，斜背小尺寸DIOR Book Tote，走在巴黎街頭並進潮店試戴起Supreme羽絨帽，這頂帽子正在打折，從79歐元降至46歐元（約1600元台幣），相當划算，不知她入手了沒？

▲韓韶禧穿DIOR 2024春季男裝襯衫，搭配韓國品牌THE GREATEST印花長褲，走在巴黎街頭。（圖／翻攝xeesoxee IG）