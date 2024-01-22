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超準心測！挑一顆最喜歡的樹　秒測你的「真實個性」

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記者曾怡嘉／綜合報導

你是哪種個性的人呢？《小紅書》上有個很準的心測，一張圖就能看出你的真實性格，測過的人都說準，趕快來試試看吧！

#憑直覺挑一顆你喜歡的樹，秒測你的真實個性

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

A. 有樹葉的果樹

B. 溢出紙張的樹

C. 長滿花朵的樹

D. 簡化的樹

----------------（下有完整解析）

#挑選A的你

你總是喜歡設立目標而積極爭取，正面的你也很善於肯定自己，事業心較重，愛情對來說非首要，你認為有麵包以後才會有愛情，即便如此，投入感情後也會特別認真，不太容易變心。

#挑選B的你

你喜歡以自我為中心，容易被花言巧語所迷惑，若是有心人要騙你，其實你很容易就上當，有時候不妨靜下來思考一下，客觀判斷以後，你就會明白如何做出正確選擇。

挑選C的你

你是外貌協會，對你而言，外在比內在來得更為重要，你很容易為小事情自滿，但有時候其實是高興過早，導致事與願違，建議做事可以腳踏實地，除了表現自己以外，也要同步增加自己的內涵才是。

挑選D的你

你為人實在，做事喜歡腳踏實地，重視實用性，有時難免給人一種不知道變通的感覺，但也是因為你的堅持，讓生活、工作都充滿次序感，建議也時候可以放鬆一些，加入一點幽默感，事情沒你想像的如此的壞。

關鍵字：

心理測驗, 真實性格, 個性

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