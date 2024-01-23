瘦身卡關？減脂期必做「6件事」、讓你包準瘦

▲蘋果富含豐富纖維，有效幫助腸胃蠕動。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫直降但食慾卻大增，最近減重仍是未達標嗎？網搜減脂期必做6件事，堅持做下去，絕對保證瘦。

#早上一杯黑咖啡

減重就是要管住嘴、邁開腿，試試早起一杯黑咖啡，能夠幫助增進身體新陳代謝，同時黑咖啡也能幫助抑制食慾，進一步減少食物的攝取量，但建議咖啡量一天控制在400ml為佳。

#每天攝入低糖水果

建議每天可以吃2-3份低糖水果，幫助補足維生素，當營養攝取更加均衡，身體基礎代謝率也會拉高，低糖水果像是奇異果、芭樂、藍莓、草莓都是好選擇。

#晚餐低碳飲食

減重不吃晚餐，雖然短時間內就能看到體重變輕，相對體內代謝也會變低，建議晚餐還是要吃，但可以選擇熱量低的食物，像是補充蛋白質與蔬菜，可以用地瓜取代白米飯。

#多喝水

減脂期最該做的事情就是多喝水，多喝水能夠幫助排出體內廢物，同時提升新陳代謝，以成年人來說，一天至少要喝到2000cc，千萬不能用飲料或是無糖茶代替，記得少量多次喝才管用。

#多吃富含膳食纖維食物

充足的纖維素能夠幫助腸道健康運動，同時讓排便更為順暢，常見的高纖蔬果像是菠菜、大陸妹、蘋果、香蕉都是好選擇。

#保證充足的睡眠

每天睡夠8小時，晚上11點是夜間代謝的黃金時刻，睡覺正是身體放鬆休息的時間，若是睡眠不足、休息不夠就容易影響身體新陳代謝，代謝一差，難怪體重減不下來。