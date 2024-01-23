蔡康永8大金句教你為自己而活：「要硬撐才能得到的享受，是負擔」

▲蔡康永充滿智慧的言詞總能點出盲點，讓人瞬間豁然開朗。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝蔡康永IG

在這個網路發達的時代，每天被各種訊息轟炸，還要關注朋友家人甚至是網路上的各種資訊，光忙著處理他人的情緒、資訊，卻忽略了自己，甚至變得很容易受人影響！言詞犀利、總能突破盲點的蔡康永就用8大金句提醒你，把焦點放回自己身上，好好愛自己、與自己相處，「為你自己活一次」。

＃對人冷淡，有時候只是在節省感情。世上哪有那麼多值得喜歡或值得討厭的人呢？

＃不硬撐就能得到的享受，是享受。要硬撐才能得到的享受，是負擔。

＃我們羨慕的，往往是那些敲鑼打鼓張燈結彩，看起來美好的事。那些可能不是真正美好的事。真正美好的事，通常會安靜得多。

＃這麼多事本來就沒有答案，你一定要個答案，就會得到假的答案。騙子，等的就是堅持要被騙的人。

＃人生沒有值得或不值得。如果想要人生值得，那我們得自己去讓人生變直得。人生可不會自動變成值得的。



＃覺得自己很可笑或很可憐，接下來就要瞧不起自己嗎？不，能夠覺得自己可笑或可憐，就是覺察自己的開始，就是改變的開始。





＃有些人很想愛自己、想對自己好，但跟自己根本不熟。聽到什麼歌、看到什麼故事或風景，都多跟自己聊聊感覺，不要聽過看過就算了。跟自己搞熟一點，比較知道怎麼對自己好。

＃如果你知道怎麼看自己，就不用老是想，別人會怎麼看你。