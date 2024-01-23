5款「暖身飲品」不怕手腳冰冷！紅茶熱量低又保暖　勝過熱可可

實習記者施至真／綜合報導

急凍8度實在冷到凍未條！許多人不只手腳冰冷，也因為天冷而精神不好，想要暖身提神，除了早餐要吃好，還可以補充暖身飲品，像是熱門的薑茶、暖身補血的紅豆湯等等，而紅茶不但保暖功效與熱可可差不多，而且熱量低又容易取得，是不錯的袪寒選擇，以下5款暖身飲品現在就買來喝。

＃黑糖薑母茶

薑茶是許多人去寒的熱門首選，不過純薑汁的氣味十分辛辣刺激，所以更推薦黑糖薑母茶，黑糖可以為薑茶增添甜味、溫潤辛辣的口感，除了溫補暖身外，也能改善胃寒氣虛。另外推薦不喜歡薑味太重的朋友，可以嘗試薑汁奶茶，同樣有暖身的功效！

▲黑糖薑茶是去寒的熱門首選。（圖／翻攝糖鼎黑糖官網）

＃桂圓紅棗茶

具有補血、養顏美容功效的桂圓紅棗茶，同樣是暖身飲品的好選擇，除了補氣血增加血液循環，還有安神的功效，若是有工作壓力大、睡眠品質差的狀況，也可以適量補充桂圓紅棗茶增加元氣。

▲手腳冰冷要喝桂圓紅棗茶。（圖／翻攝金滿糖官網）

＃紅豆湯

天氣冷喝紅豆湯實在太療癒啦！紅豆含有豐富的可溶性纖維和抗性澱粉，可促進消化，有益腸道健康；此外，豐富的維生素、礦物質也讓紅豆湯有消水腫、保護心血管等的功效。除了天冷喝紅豆湯暖身外，女生經期的時候補充一點，也能緩解經痛、補充鐵質。

＃肉桂拿鐵

上班族的首選飲品絕對是提神的咖啡，美國營養師Lisa Hayim表示，可以在咖啡中加一點肉桂粉，使咖啡更香醇濃郁。而肉桂中含有可抗發炎的肉桂醛，此外，特殊香氣也是來源於此，不過過量的肉桂也會有負面影響，因此避免過量食用，每日建議的肉桂劑量限制在一茶匙以內。

▲咖啡中加入肉桂，暖身又添風味。（圖／實習記者施至真攝）

＃熱紅茶

熱紅茶的暖身功效不輸熱可可，紅茶一年四季都容易取得且熱量低，深受大眾喜好，紅茶內含有茶黃素，能促進能量代謝，並維持體溫，也因此成為暖身飲品的熱門選項。

▲熱紅茶暖身效果不輸熱可可。（圖／翻攝魚池鄉農會官網）