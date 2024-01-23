巴黎男裝周／愛馬仕「雙面脖圍」超實用！皮革＋絲巾準備成爆款

▲愛馬仕2024秋冬男裝系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

HERMES（愛馬仕）在巴黎舉辦2024秋冬男裝秀，簡潔的秀場把目光專心放在服裝，擔任愛馬仕男裝創意總監已邁入第36年的Veronique Nichanian，強調著衣服的不拘一格與多重生命力，配件也很精彩，可雙面使用的皮革脖圍實用性強，必會大受歡迎，還有以小牛皮拼接圖案的大型Haut à courroie包，讓男士們優雅且有型。

▲脖圍以皮革與絲質斜紋圍巾結合，可雙面使用。

HERMES（愛馬仕）對於2024秋冬男裝系列的描述，從「悖論」開啟。悖論是在邏輯上難以判斷正誤、會導致矛盾的命題，放進服裝中，可以把它當成一條軸線，衣服的多功能性由此展開論述，大秀伴著Sylvan Paul的《Cool Girls》歌曲開場，接著有Patio的《Inheritance》，非主流音樂與優雅紳士很有反差，但又相當合拍，好像人生裡偶爾一些小叛逆，無傷大雅而且表露出不同面向。

服裝的多重生命力，從可以雙面穿、多層次，或是改變造型看得出來，橡膠大衣搭配威爾斯格紋西裝、放大的人字紋羊毛外套斯文又態度，領子可以有兩層，或是賽車衣像帽T一樣直接套頭，打破規則不表示手法需要很誇張，在細節中玩著各種巧思，看見高深功力。

濃郁柔和的色調充滿秋冬氣息但不沉重，泥煤、南瓜、茴香、番紅花、卡其色，光是形容就很有感受，黑與棕則是屬於冬夜的魅力。飾品總有畫龍點作用，胸針或耳環、項鍊，精巧但很有力量；羊皮或鹿皮和絲質斜紋圍巾結合的雙面脖圍，為秋冬配件帶出新風采，雙面可用、隨興地套上，實用性也很強。

▲胸針、項鍊能讓服裝更具亮點。



▲雙面脖圍無論正裝或休閒都適合。

大型手袋在男裝系列中一直是要角，Haut à Courroie以多種小牛皮拼接，很有存在感，Garden Party Voyage的H帆布旅行包上有Panoplie cavalière圖紋印花，為紳士裝束增添特色，小型的Équipier是全新款式，可斜背也可手拿，包面上並裝飾了兩個拉鍊小包，方便收納小物，就算空著不放任何東西，也是最佳造型。

▲有份量的大包是男裝系列要角。



▲Haut à Courroie en Selle採用小牛皮拼接出圖案。



▲Équipier包（左）以口袋裝飾、Garden Party Voyage H帆布旅行包有Panoplie cavalière圖紋印花。

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LOUIS VUITTON

LV在2024秋冬以牛仔為主題，男裝創意總監菲董（Pharrell Williams）讓LV的工藝走進美國西部服裝原生工作服，牛仔布上裝飾著珍珠、亮片、花卉刺繡，經過銅染水洗，以陽光、雨滴或西部花卉圖案印花點綴，更驚喜與Timberland攜手推出聯名黃靴，翻開鞋舌藏著老花，很有話題。

DIOR

DIOR 2024秋冬男裝從芭蕾舞者Rudolf Nureyev取材，延伸出一系列華美精緻的男士高級訂製服，芭蕾舞鞋更是焦點，搭配短褲、襪子，亮麗出色。男裝創意總監Kim Jones表示，2024秋冬著重在時裝與高級訂製服的對比，並解釋：「就像舞台上與幕後的分別，或Rudolf Nureyev戲劇化人生與現實生活的差異，這次的作品，也可以說是芭蕾舞者與DIOR歷史的相遇。」