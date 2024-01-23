安格斯12星座一周運勢1／22-1／28　獅子爭執機率高、水瓶感情運轉強

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

太陽、冥王星本周移位，為牡羊座帶來了小幅度的行運整理期，去年底至年初某些懸而未決的問題也開始一一浮上檯面，這周的牡羊除了維持固定的生活節奏外，也需要多花點心思處理人際上的狀況，包括內心的小疙瘩、誤解要試著說開，以免後續衍生出更大的心結。感情運倒不弱，只是有很大的機率吸引到的並不是好的桃花。

金牛 4.21~5.20

本周就算金牛座再有幹勁、再耐操，恐怕也難以消化龐大的工作量，近期驛馬星的壓力之下，金牛少不了四處奔波的機會，也不無出差可能，勞累之餘最大的問題可能是因休息不足而導致的焦躁易怒和低EQ，得小心別與人結怨。比起睡眠，適度的娛樂、吃美食更能幫你轉移壓力。感情上沒有消息就是好消息，進度緩慢但不妨順其自然。

雙子 5.21~6.20

雖然表面上還是十分風趣健談，不過雙子這周心情起起伏伏、患得患失，恐怕沒有外表看起來的那麼開朗，多頭馬車的忙碌運作也顯得有些力不從心，看起來不具殺傷力的小挫折其實日日累積，當心成為潛意識的疲憊源。此時人際是患難見真情，能遇見暖心友誼，單身者可能會發現看得順眼的對象，感情緩步爬升。

巨蟹 6.21~7.21

太陽進駐巨蟹座的姻緣宮位，單身蟹有機會遇見曇花一現邂逅緣分，雖然微小但十分確切，需要好好把握。這周巨蟹的人際交友圈關係也頗有斬獲，和稍微年長自己的朋友相處，會比同輩或晚輩相處更有默契，不論在職場或是私人生活，想擴增人際圈都不妨從這周開始，從興趣或習慣、美食話題切入，將能讓你贏得更多好感度。

獅子 7.22~8.22

挾著龐大火星能量的獅子座，職場做事勢如破竹氣勢頗強，交際面人際互動亦相當熱絡，對外表現優異，能用最短的時間將能力發揮最大值，效率不錯；但同時對人容納性較差宜調整態度，情緒化與人爭執的機率高；而感情面進度有延遲現象，該細膩的時候切勿急躁，聽人說話要有耐性，才能讓一切變得順心。

處女 8.23~9.22

農曆年前處女座還得歷經一波爆肝忙碌期，特別是這周公事、私事與煩惱的事輪番上陣，得抓緊時間一一面對，儘管十分忙碌，不過這周太陽移位下各種進展也會是你最有成就感的時刻，人際方面的聚會倒可以積極投入，能遇見未來給你幫助的貴人。此時也不乏愛情機會，如能把握住萌芽的時機，就能解鎖一段甜美緣分。

天秤 9.23~10.22

冥王星在天秤座的人際宮移開，可說是大大緩解了某些人際上的壓力，這周被針對、被討厭的疑慮大大減少，天秤在團隊中可以更自在。工作方面表現則能超越同儕或平輩，溝通交流手腕再升級！感情運勢走強，各種機緣隨著聚會、活動接踵而至，單身天秤能有小小邂逅，試著從中培養新興趣新娛樂，將是未來的小幸運撇步！

天蠍 10.23~11.22

追隨太陽位移的腳步，這周天蠍座其實有著很好的學業運，只要不懶散，憑藉著實力就能有機會嶄露頭角，只不過此時田宅宮中冥王星進駐，任何大型簽約、文件往來都要再三確認。愛情同樣出現不少雜音，主要是兩個人之間的相處，還有許多需要磨合與了解的地方，萬萬不可因為意見不合，出現爭執的現象，如果不好好處理就會形成心結。

射手 11.23~12.21

儘管平時生龍活虎、廣結善緣，不過個性大而化之的射手，近期則要特別提防身邊小人或豬隊友的小動作，人際間少涉及敏感話題，避免牽扯無妄之災。社交、應酬可在此時稍稍減量，多一點專注在自己的事情上，可以釐清方向，至少在愛情方面你更懂得自己要什麼、不要什麼，避免老是做出錯誤又踩雷的選擇。

摩羯 12.22~1.19

太陽離開了摩羯本命宮，退到了財宮位置，這周摩羯不僅不會黯然失色，積極的步調也將大大增加你在團隊中的聲量，影響力愈來愈強的你，年初的此時自然會聚集一波加薪或升官的機緣，值得把握！不過此時冥王星形成壓力，行事作風得保守穩健、處變不驚，若是自亂陣腳只會讓士氣大受打擊。

水瓶 1.20~2.18

冥王星與太陽不約而同的在這周走進了水瓶座本命宮位，帶來一則以喜、一則以憂的消息，感情上單身者露出曙光，能透過聚會、團體活動認識到十分合拍的對象，在共同興趣或是投緣的對話中有機會譜出戀曲，感情運轉強。然而此時要管理好腦中的悲觀想法，決定好的事別輕易更改或打退堂鼓，讓好事一拖再拖。

雙魚 2.19~3.20

愈接近農曆年愈能沾染年節各種喜氣歡樂的氛圍，對雙魚來說也是一種沖好運的象徵，這周隨著冥王星遠離三宮的交應，人際運勢止跌回升，透過各種聚會場的參與，人氣將重新靠攏。值得注意的是此時雙魚容易因過多的好味料理而造成微幅發胖的情況，務必注意不要因一時的口福之慾，長出難以消除的小肉肉哦！

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