2024米蘭男裝周名人造型盤點！許光漢、李敏鎬男神合體　Karina秀場最美

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2024秋冬米蘭男裝周於2024年1月12日開跑，全球名人陸續前往參與，各國男神、女神的機場穿搭與秀場造型，都在本篇一併整理！

2024秋冬米蘭男裝周名人造型盤點

Gucci 2024秋冬男裝系列

出席藝人：IU李知恩、Jay Park朴宰範機場穿搭

IU、Jay Park穿著大衣造型、手提Gucci印花旅行袋各自出發前往米蘭看秀，IU率先在Instagram上分享了這身造型，並首度亮相她的粉金色新髮型，不久後換Jay Park貼出私下自拍的照片，居然全都是模仿IU！拍照角度、表情和動作通通複製，2人搞笑的互動讓粉絲們看了好開心。

Jay Park模仿IU

出席藝人：IU、Jay Park秀場造型

IU秀場上以棕色皮革套裝亮相，高跟鞋與身上的迷你1961賈姬包則是呼應Ancora標誌性的酒紅色，Jay Park一如既往絲毫不怕冷，選以一件棒球外套，大方露出胸肌與腹肌。

出席藝人：宋威龍機場、秀場造型

出席藝人：賴冠霖機場、秀場造型

出席藝人：泰星Kanawut Traipipattanapong機場、秀場造型

Fendi 2024秋冬男裝系列

出席藝人：許光漢機場、秀場造型

許光漢今年才剛宣布晉升Fendi全球男裝大使，馬上努力工作，前往米蘭參加新身分後的首個大秀。機場穿搭以休閒的深灰色套裝亮相，秀場上則是穿著拼接格紋絨毛外套造型穿出暖男感。

出席藝人：李敏鎬機場、秀場造型

李敏鎬出發時身穿白色毛料外套現身機場，抵達米蘭秀場時換上了帥氣的黑色西裝，不論何時歐爸的長腿都不是蓋的！

出席藝人：目黑蓮機場、秀場造型

日本男星、同時也是團體Snow Man成員的目黑蓮，於大秀上穿著線條設計感的西裝套裝，胸前深V悄悄展現性感一面。

出席藝人：張若昀秀場造型

Prada 2024秋冬男裝系列

出席藝人：Aespa成員Karina秀場造型

出席藝人：坂口健太郎秀場造型

Aespa成員Karina現身Prada 2024秋冬男裝大秀成為現場最「嬌」點，她身穿飄逸的白色透紗洋裝，可愛與仙氣都令人難以招架！秀場上她還和坂口健太郎一起合照。

出席藝人：李宰旭秀場造型

出席藝人：李現秀場造型

出席藝人：布魯克林貝克漢Brooklyn Beckham秀場造型

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