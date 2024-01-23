fb ig video ETtoday search mobile

2024米蘭男裝周名人造型盤點！許光漢、李敏鎬男神合體　Karina秀場最美

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2024秋冬米蘭男裝周於2024年1月12日開跑，全球名人陸續前往參與，各國男神、女神的機場穿搭與秀場造型，都在本篇一併整理！

2024秋冬米蘭男裝周名人造型盤點

Gucci 2024秋冬男裝系列

出席藝人：IU李知恩、Jay Park朴宰範機場穿搭

IU、Jay Park穿著大衣造型、手提Gucci印花旅行袋各自出發前往米蘭看秀，IU率先在Instagram上分享了這身造型，並首度亮相她的粉金色新髮型，不久後換Jay Park貼出私下自拍的照片，居然全都是模仿IU！拍照角度、表情和動作通通複製，2人搞笑的互動讓粉絲們看了好開心。

Jay Park模仿IU

出席藝人：IU、Jay Park秀場造型

IU秀場上以棕色皮革套裝亮相，高跟鞋與身上的迷你1961賈姬包則是呼應Ancora標誌性的酒紅色，Jay Park一如既往絲毫不怕冷，選以一件棒球外套，大方露出胸肌與腹肌。

出席藝人：宋威龍機場、秀場造型

出席藝人：賴冠霖機場、秀場造型

出席藝人：泰星Kanawut Traipipattanapong機場、秀場造型

Fendi 2024秋冬男裝系列

出席藝人：許光漢機場、秀場造型

許光漢今年才剛宣布晉升Fendi全球男裝大使，馬上努力工作，前往米蘭參加新身分後的首個大秀。機場穿搭以休閒的深灰色套裝亮相，秀場上則是穿著拼接格紋絨毛外套造型穿出暖男感。

出席藝人：李敏鎬機場、秀場造型

李敏鎬出發時身穿白色毛料外套現身機場，抵達米蘭秀場時換上了帥氣的黑色西裝，不論何時歐爸的長腿都不是蓋的！

【2024秋冬米蘭男裝週】名人造型盤點！許光漢、李敏鎬男神合體，IU、Karina成秀場最美嬌點

出席藝人：目黑蓮機場、秀場造型

日本男星、同時也是團體Snow Man成員的目黑蓮，於大秀上穿著線條設計感的西裝套裝，胸前深V悄悄展現性感一面。

出席藝人：張若昀秀場造型

Prada 2024秋冬男裝系列

出席藝人：Aespa成員Karina秀場造型

出席藝人：坂口健太郎秀場造型

Aespa成員Karina現身Prada 2024秋冬男裝大秀成為現場最「嬌」點，她身穿飄逸的白色透紗洋裝，可愛與仙氣都令人難以招架！秀場上她還和坂口健太郎一起合照。

出席藝人：李宰旭秀場造型

出席藝人：李現秀場造型

出席藝人：布魯克林貝克漢Brooklyn Beckham秀場造型

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

【2024秋冬巴黎男裝週】名人造型全輯！周杰倫赴巴黎看Dior秀，王鶴棣、王嘉爾同場拼帥

【2024秋冬米蘭男裝週】亮點整理看這篇！Fendi x Devialet手持音響太燒，Gucci時髦大包將攻佔你的荷包

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 米蘭男裝周, 許光漢, 李敏鎬, IU, Karina

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

超準心測！挑一顆最喜歡的樹　秒測你的「真實個性」

超準心測！挑一顆最喜歡的樹　秒測你的「真實個性」

最適合娶回家的三大星座！TOP 1各種角色切換自如　要持家、孝順全都行

最適合娶回家的三大星座！TOP 1各種角色切換自如　要持家、孝順全都行

56歲妮可基嫚無死角身材辣翻！布料超少「轉身曬大片美背」狀態驚人

56歲妮可基嫚無死角身材辣翻！布料超少「轉身曬大片美背」狀態驚人

不老男神郭富城30年都維持63kg！營養師揭凍齡4大秘訣＋飲食關鍵 瘦身卡關？減脂期必做「6件事」、讓你包準瘦 蔡康永8大金句教你為自己而活：「要硬撐才能得到的享受，是負擔」 趙露思冬季外套穿搭範本！掌握「上厚下薄」穿泰迪熊外套也超瘦 友情斷捨離！「6種有毒朋友」勿深交、小心運氣越來越差 過年送禮禁忌一次看！居家除舊佈新最實用　質感控首推收納盒、氣氛燈 大秀直播／韓韶禧搭機美瘋！為DIOR高訂秀飛巴黎　先衝潮牌店看打折羽絨帽

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面