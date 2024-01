2024情人節禮物推薦！蘭蔻「迷宮小蠻腰」、Jo Malone玫瑰香水最寵女友

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

今年情人節緊接在農曆春節之後,想透過禮物表達心意的話不妨提早佈局,各大彩妝、保養、香水品牌紛紛推出情人節限定系列,讓男友們送出滿滿甜寵!

想找彩妝當情人節禮物

蘭蔻絕對完美唇膏絲絨霧感2024情人節限定版



蘭蔻每年的情人節唇膏都讓人期待,今年以絕對完美唇膏絲絨霧感推出2024情人節限量。

管身變成奢華絲絨,上頭還裝飾著無數悸動愛心,引領愛人走進愛戀迷宮,因此又有個小暱稱叫做「迷宮小蠻腰」。

這次推出限定版的唇膏有三色:

1.全新色#277甜茶裸棕:蜜桃甜茶與沉穩裸棕的精巧調和,實現少女感與女人味的絕佳平衡。

2.#221玫瑰焦糖:美拉德橘棕的細緻融合,不流露時尚品味與出眾美感。

3.#196落日暖橙:受封「顯白頂流」的紅蘿蔔暖橘調,是小蠻腰最經典的人氣橘棕色。

蘭蔻更傾心打造「愛戀迷宮限量唇膏禮盒」,裡頭也巧妙設計成迷宮,十分用心。其中最推薦愛戀迷宮限量唇膏禮盒,凡消費兩支唇膏(需含一支情人節限定版)即可獲得。

肌膚之鑰解鎖之愛限定系列



肌膚之鑰今年情人節聯手法國天才型奇幻藝術家Margot Reverdy,以充滿愛與勇氣的「邱比特之箭」為靈感,為肌膚之鑰明星商品水潤光采氣墊粉霜、新生緊緻水精華穿上奇幻新裝,傳唱永恆的美麗和無盡的愛戀。

上市以來熱銷好評不斷的水潤光采氣墊粉霜以先進科技配方結合品牌奢華科技成分,輕拍底妝同時注入保加利亞玫瑰保濕精萃,賦予肌膚如嬌嫩玫瑰般的精緻妝感。

新生緊緻水精華添加表面淨化複合物EX與植物固醇衍生物幫助改善頑固粉刺問題及毛孔煩惱,防止肌膚粗糙困擾,使肌膚緊緻、光滑、淨透。

YSL情人節愛無所畏限定系列

YSL這次把炫愛基因刻印在情人節「愛無所畏限定系列」中,將彰顯濃烈愛意的大膽漆皮紅色化作一系列搶眼的絕美時尚彩妝。

明星商品奢華緞面唇膏、奢華緞面絲絨唇膏雙雙換上訂製的亮面漆皮,搭配立體精緻金色YSL CASSANDRE LOGO浮雕鑲嵌於管身中央,如高級珠寶般成為絢麗耀眼的存在。

1.奢華緞面唇膏 :奢華濃郁的極綻飽和微粒與晶透唇色配方,宛如緞面般搶眼、又如絲綢般細緻透光。注入高達80%保養植萃精華維持水潤保濕。2024情人節限定版將經典2色換上高調示愛的訂製漆皮紅,獻出愛意熱烈的心意。

#NM赤裸繆思:人氣最高「最美裸色」奶茶般的緞光美唇,展現甜美性感。

#RM赤烈謬思:一抹誘惑緞光正紅,濃郁飽和的挑逗紅,完美展現女人氣場。

2.奢華緞面絲絨唇膏 #2024烈焰朱紅:小金條持久不掉色更不顯唇紋,徹底顛覆霧面唇彩的既定印象,打造更濃郁飽和的誘人色澤。以今年新色#2024烈焰朱紅換上訂製漆皮愛無所畏限定包裝,一抹焦糖奶茶紅,獨特南瓜紅唇令人神迷。

3.超模光感精華水氣墊#B10、#BR20:粉氣墊換穿訂製漆皮新裝,60%保濕水光精華,吻膚不黏膩,綻放透亮無瑕水光膚質,重現為愛而生的初戀印記。

TOM FORD情人節限量彩妝

TOM FORD LOVE COLLECTION情人節限量彩妝系列,將經典明星彩妝通通換上濃情斥紅包裝,搭配精緻立體愛心壓紋,展現最炙熱的愛。

1.高級訂製四格眼盤#HONEYMOON:最經典眼盤換上限定情人節外衣,加上愛心壓印,浪漫破表。

金屬質感的巧克力可可棕配色,乾刷可打造柔和的煙燻妝,濕刷更可展現出極度絲滑的卓越顯色。暈染後眼皮閃爍著朦朧微光,就像蜜月,一把將人的心偷走。

2.限量頰彩盤:心型腮紅餅搭配活潑的珊瑚桃色,輕刷上臉,打造由內而外透出的蜜桃好氣色,心動訊號就藏在雙頰的紅暈裡。

3.限量設計師微霧唇膏:擁有立即滋潤的效果,並長效持色10小時。

#100:經典設計師系列微霧唇膏最熱賣色,霧面質地的法式伯爵茶色,低調知性又不失氣場。

#16 SCARLET ROUGE:TOM FORD經典「史嘉蕾紅」,敢愛敢恨的濃情大紅色,性感撩人指數破表。

想找香水當情人節禮物

Jo Malone London 2024風格玫瑰系列

Jo Malone London這幾年都有在情人節推出玫瑰香水系列,今年也不例外。

2024限定版「風格玫瑰系列」包含三款限定香水和居家香氛蠟燭。瓶身設計上翻轉對玫瑰唯美夢幻的既定印象,以充滿個性感的手繪圖騰混搭亮黑色瓶蓋,碰撞出新世代的獨特品味風格,甜美氣質卻叛逆多變。

1.紫玫瑰圖騰:2024限量版琥珀玫瑰香水Amber Rose Cologne:以英格蘭國花玫瑰為主軸,釋放出玫瑰的強烈風格個性。盛放充滿張力的玫瑰香氣混合薑及辛辣丁香,再以金黃琥珀溫暖感性包裹著香氣,馥郁卻沉靜、極具深度。

初調:丁香

中調:大馬士革玫瑰

基調:琥珀

2.粉玫瑰圖騰:2024限量版胭紅玫瑰香水 Rose Blush Cologne

廣受喜愛的胭紅玫瑰香水,初調充滿活力的羅勒和美味多汁的荔枝,為花香帶來甜美果香氣。中調的大馬士革玫瑰透過浸漬萃取,有著華麗的花香與蜂蜜香氣,基調的白麝香充滿粉嫩潔淨氣息。

初調:綠葉羅勒

中調:大馬士革玫瑰

基調:白麝香

玫瑰與星玉蘭香水 Rose & Magnolia Cologne:鮮紅玫瑰與純白星玉蘭的香氣交織出寧靜而柔軟的旋律。玫瑰糅合木蘭香調,先以帶點些許辛辣、溫暖香氣的星玉蘭與黑胡椒做開場,再搭配大馬士革玫瑰和五月玫瑰兩種不同類型的玫瑰花香,最後以迷人的廣藿香和溫暖的琥珀點綴其中,營造出層次豐富又迷人柔軟氣息。

初調:星玉蘭

中調:大馬士革玫瑰

基調:廣藿香

4.胭紅玫瑰香氛工藝蠟燭 Rose Blush Home Candle:華麗的花香、蜂蜜香和白麝香充滿粉嫩潔淨氣息,為生活空間散發猶如新鮮採摘的花束芳香,彌漫令人驚豔的迷人玫瑰香氣。香氛工藝蠟燭換上手繪感浪漫玫瑰插畫,不管是當作贈禮或自己收藏,精緻包裝都能傳遞美好祝福。

這次還很貼心推出風格玫瑰糅香旅行組,一次就包含三款風格玫瑰限定香氣,可以單獨使用或糅香搭配。包裝上更以手繪字”Do roses ever think of time?”(玫瑰在乎過時間嗎?) 渲染直率新世代的口吻,傳達情人節禮物的永恆愛情密碼。

Editions De Parfums Frédéric Malle馥馬爾香氛出版社天堂可待淡香精 Heaven Can Wait

調香大師Jean-Claude Ellena呈現了在艱辛時刻情侶、家庭與朋友對親密和溫暖的渴望,用來表達情感最適合不過。清新感的辛香調呈現一種柔美感,令人想不斷靠近,沉浸其中。以溫柔的呢喃帶來最美麗的邂逅,每個毛孔的呼吸都有彼此的愛意,以此氣息標記著愛侶創造的天堂,此生有你,即是天堂。

就像晨曦寧靜的時光,微風吹拂窗櫺上的布幔,輕柔的撫過彼此,鳶尾花創造了此時安靜且感性的陪伴。胡蘿蔔籽、丁香、辣椒等辛香氣息展現在摯愛之時的熱情與性感,最後停留在香草與桃子的甜美,收尾成為生活中的甜美浪漫。

主要香氛成分:胡蘿蔔籽、丁香、辣椒、香草、鳶尾花、桃子

Tom Ford私人調香系列縱情香草、引誘香草

Tom Ford正好在情人節前夕推出私人調香系列全新香調「香草」,一口氣推出兩款新香,正好能互相呼應。

香草一直是香氛界十分愛用的香材,它可甜、可溫暖、可濃郁、可安定,與不同的原料相遇都會呈現不同樣貌。TOM FORD這次也相中香草的魅力,然而, TOMFORD的香草,卻是大膽、性感、危險。

1.Vanilla Sex縱情香草:以獨特技術萃取出印度香草蘭酊,散發著如冬日毛衣般柔軟的性感氛圍,茉莉及鳶尾草為它增添了神祕的花香,最後苦杏仁精華、零陵香豆精油及檀香散發著永恆的氣息,勾勒出一場屬於TOM FORD的香草狂歡,誘出香草純真的外貌下,享受歡愉的另一面。

主要香調:印度香草蘭酊ORPUR™、馬達加斯加香草、澳洲檀木ORPUR™、茉莉、鳶尾草、動物香複方。

2.Vanilla Fatal引誘香草:辛辣的番紅花華麗開場,以刺激的感官體驗展現獨特的自我。接著奢華的香草脂為這款香水帶來核心魅力,融合紅木複方深沉的香氣,交織出神秘的引誘氣息;而後深邃的咖啡香及烘焙大麥香撲鼻,留下令你無法忘懷的苦澀純香,最後馥郁的雞蛋花飽滿了你的感官,再以麝香調完美的勾住心神。香草絕不是僅僅是甜美的,眼前的香草,危險、大膽,極度誘惑,雖明知危險,卻已深深地掉入它的陷阱中,再也不想醒來。

主要香調:藏紅花、雞蛋花、咖啡原精、紅木複方、烘焙大麥、香草。

