飾品控請收藏5個台灣輕奢品牌！優雅珍珠、18K金色戒指非常好買

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

對於飾品控來說，精緻小巧不同風格，一戴上就能讓整體造型更完整的飾品好像怎麼買都不夠，本篇美麗佳人為大家整理的5間台灣輕奢飾品品牌，無論喜歡優雅珍珠，還是風格混搭都非常好買。

台灣輕奢飾品品牌推薦

1. ARTISMI

ARTISMI以女性特質為出發，主理人Claire受到米蘭及曼哈頓文化薰陶，設計風格揉合了不同藝術風格與異材質混搭，其中以珍珠做為主要設計，透過珠光與金屬交錯的美感，展現簡約且優雅的飾品，看起來精緻簡單卻能在穿搭中加入典雅氣質。

2. LESIS

由JoJo和Rosie兩姐妹合作創辦的飾品品牌LESIS，將藝術與飾品設計相結合，飾品設計上充滿年輕、時髦的氣息，擅長將不同材質與設計混戴疊搭，造型感也非常高。

3. Olivia Yao

由設計師姚樹君創立的品牌Olivia Yao Jewellery有種藝術品的感覺，尤其擅長將金屬像流水般呈現自然不規則的彎曲纏繞，同時設計師Olivia Yao更是曾受到巴黎國際時尚展主辦單位Premiere Classe邀請在杜樂麗花園展示！

4. Silver Twinkle

Silver Twinkle是細緻的代名詞，品牌很擅長極細感的設計，所有飾品強調不褪⾊、不過敏也親膚感很佳，戴上後隱隱約約為整體穿搭質感加分。

5. Anvi Studios

ANVI為梵語中尋找與追隨細小微妙的事物的意思，也代表Anvi Studios在設計細節上的重視，設計團隊與超過30年珠寶製作經驗的工匠合作，每一件飾品都細膩優雅。

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