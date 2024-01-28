2024美妝「隱藏版紅包袋」領取方法　嬌蘭小蜜蜂必收、Sabon玫瑰色太美

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

農曆新年將至，各大美妝品牌除了推出應景的新年限定系列，往往也會貼心設計超喜氣的紅包袋提供給消費者，一起來看看要怎麼領取。

DIOR迪奧2024新春紅包袋



迪奧特別推出2024新年珍藏版紅包袋，特邀義大利當代藝術家PIETRO RUFFO親手設計新年珍藏版圖騰，以幾何線條對稱手法，勾勒出東方宮廷的奢華壯麗，並以內斂精緻的壓印方式，將新年珍藏版圖騰烙印於紅包袋之上，同時綴以金色織紋腰帶與DIOR Logo，與大氣優雅的紅色相互輝映出尊榮奢華的新春氛圍。

2024／1／20凡於全台迪奧專櫃消費滿額NT$5,000，即可獲得「2024新年珍藏版紅包袋（8入）」一組。凡於2024／1／18～2／1於DIOR線上旗艦店消費滿額NT$5,000，同享限量紅包袋一組（數量有限，贈完為止）。

Acqua di Parma無限木蘭限定紅包袋



2024／1／17～2／14前單筆消費滿NT$5,000即贈。

Diptyque春節限量紅包袋

2024／1／4～2024／2／20期間，於Diptyque旗艦店和專門店消費不限金額，即有機會獲得品牌春節限量紅包袋一組，內含八個（數量有限、贈完為止）。

Byredo新春紅包袋

2024／2／7前凡於Byredo專門店、10/10 Apothecary指定店櫃購買Byredo不限品項金額，即贈新春紅包袋一盒。

潘海利根PENHALIGON’S龍年限定紅包袋

即日起至PENHALIGON’S專櫃任一消費即可獲贈PENHALIGON’S龍年限定紅包袋。

Jo Malone London風格玫瑰系列限量紅包袋

配合2024／1／15風格玫瑰系列香水登場，消費不限金額即贈限量紅包袋一個。

紅包袋上還寫著”Share a moment of infinity”（分享此刻的永恆），在英倫優雅風格中注入更多直率不羈的當代時髦感。

SK-IIＸMaison Kitsuné限定版紅包袋

2024／1／1～2／29於全台SK-II專櫃購買購買任一商品，即可獲得SK-IIＸMaison Kitsuné 限定版紅包袋一份。

前1,500名再加碼送光蘊臻采煥亮精華試用包一份，新年一起「煥發光采，自在晶透」。

Sabon復刻你心紅包組

睽違三年，Sabon白玫瑰限量系列2024年1月終於再次復刻，用白玫瑰香氣替生活切換上一層玫瑰色濾鏡。

同步推出新年活動2024／1／12～2／8期間，單筆消費滿NT$2,800即贈「復刻你心紅包組（3入）」 一組，還可以現場為紅包袋動手拓印特別圖案；2024／1／1～2／29期間，凡購買身體磨砂膏600g即可抽「磨法好運籤」，獲得身體磨砂膏60g／200g／320g大獎，100%的中獎機會，為你在新年歲末煥新，磨出好運。買一瓶身體磨砂膏600g可抽一次 、買兩瓶抽兩次，以此類推，不限購買份數。

YSL2024限量紅包袋

2024／1／25起，於YSL專櫃＆官網消費不限金額，即贈YSL紅包袋一份（工具類除外，數量有限，贈完為止）。

雅詩蘭黛精美訂製限量紅包袋

雅詩蘭黛黑卡、鑽卡、金卡會員於2024／1／1～2／13回櫃即可免費獲得精美訂製限量紅包袋，算是寵粉的驚喜。

嬌蘭紅包袋

即日起只要至全台嬌蘭專櫃或在嬌蘭官方線上旗艦店消費不限金額，就可獲贈限量「新春限定紅包袋」，新的一年以嬌蘭產品打造「龍」光煥發好氣色（數量有限，贈完為止）。

L'ERBOLARIO蕾莉歐金玉滿堂興旺限定紅包袋

即日起至2024／1／31，活動期間會員回櫃消費，當日消費不限金額即贈送「新年興旺限定紅包袋」一份。

Maison Francis Kurkdjian新年禮讚

2024／2／14前凡於MFK店櫃單筆消費滿NT$5,000，即可獲得MFK專屬龍年紅包袋一份。

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