2024米蘭男裝周亮點看這篇！Gucci賈姬包變大、24對雙胞胎玩變裝秀

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2024秋冬米蘭男裝周以Gucci打頭陣揭開序幕，緊接著各品牌都帶來精彩作品，本季焦點Look以及不能錯過的亮點，編輯將在本篇帶你一次看。

2024秋冬米蘭男裝週亮點整理

Gucci 2024秋冬男裝系列

Gucci創意總監Sabato De Sarno繼去年9月登場的上任首秀「Gucci Ancora」女裝2024春夏系列，2024秋冬男裝是他在Gucci的首個男裝系列，同樣以「Gucci Ancora」為大秀主題，從秀場到音樂、到服裝造型，都讓人重回上次的女裝大秀，呼應本季「鏡射」的靈感來源，因此2024秋冬男裝的諸多Look，都能在2024春夏女裝系列中找到相對應的Look，男、女裝打造成一組，也讓人想起前任創意總監Alessandro Michele曾採用的雙生概念，那種成雙成對的美感。

Gucci 2024秋冬男裝系列以鮮明色彩貫穿，紅色、綠色、藍色無一不出現，還有Ancora標誌性的酒紅色，透過不同材質變化，運用於西裝、大衣等服裝設計中。整場秀更不能忽視的是本季的包款配件，通篇都是尺寸巨大的「大包」，包括放大後的賈姬包、半月包、圓桶包，讓女生們看了也好想擁有。

Fendi 2024秋冬男裝系列

Fendi配件及男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi總是能在配件與小細節上帶來有趣的驚喜，Fendi 2024秋冬男裝系列一發表後，秀上首度亮相的FENDIＸDEVIALET Mania手提式音響便引起話題，此360度立體聲擴音器由頂級音響品牌Devialet的團隊精心打造，外殼使用FF布料覆蓋，並推出黑色、棕色和煙草色等版本，好燒！

Fendi 2024秋冬男裝系列以戶外為主題，將英國鄉村的代表服裝元素，賦予都會風俐落的輪廓與細節，以瀟灑作風聞名的英國皇室安妮長公主（Princess Anne），正是藝術總監Silvia Venturini Fendi本季的靈感啟發，包括油布夾克、蘇格蘭裙、威靈頓靴等經典英式造型，皆是本季的造型亮點。此外，全新亮相的一款枕頭包命名為Siesta，意即西班牙文中的「午休」，使用條紋絎縫工藝或翻羊毛材質，並帶來多種顏色與尺寸，療癒外型就像是顆真的枕頭！

Prada 2024秋冬男裝系列

Prada本季與Fendi默契相似，透過服裝表達人們對於親近、探索戶外的需求，旨在模糊都市與大自然間的界線。不過由Miuccia Prada及Raf Simons共同設計的Prada 2024秋冬男裝系列，是從辦公室服裝為出發點，處處體現設計師們對於制服的著迷，並加入Miuccia一直以來最喜歡的二元性，在俐落西裝、大衣造型裡，混搭彩色貼頭帽、度假海灘風拖鞋，利用突兀效果，表現出即便是天天生活在辦公室的你我，內心仍有著踏進自然環境的渴望。秀場則是由AMO打造出辦公室室內與自然景觀並置的奇特場景。

Dsquared2 2024秋冬系列

Dsquared2為本季米蘭男裝周帶來一波高潮。Dsquared2 2024秋冬系列時裝秀在全白的秀場上，擺放了一台像是時光機器的「變裝機」，當模特兒走進去後，下一秒出來便換上了截然不同的造型，宛如魔術般的場景吸引所有觀眾的眼球。

原來Dsquared2這回找來了24對雙胞胎來擔任模特，這就是變裝魔術背後的秘辛，而本身也身為雙胞胎的設計師兄弟Dean和Dan，也在秀後一同出場，一人以黑透紗襯衫展現性感，另一人則是戴上假髮與大濃妝，再次強調相似外貌下，能擁有多麼不同的靈魂，為大秀畫下完美句點。

JW Anderson 2024秋冬男裝系列

創意總監Jonathan Anderson為男士打造了缺少下半身的衣櫃！JW Anderson 2024秋冬男裝系列走的是「下身失蹤」路線，象徵女性性感的黑絲襪也廣泛出現在多個Look裡，充滿濃厚的性別流動意味，是他至今設計過數一數二性感的男裝系列。

Jonathan Anderson在本季受到1999年湯姆克魯斯與妮可基嫚主演的情色電影《大開眼戒》（Eyes Wide Shut）所啟發，運用了電影中佈景的畫像，作為本季重點的圖像元素。

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