信義區小資女逛街勝地＋1！必吃人氣早午餐　6大網拍、羽絨手機殼買得到

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UR LIVING集結時下女孩們最愛逛的6大網拍品牌進駐信義ATT開設概念旗艦店，以後小資族在台北信義區多了一個逛街新地標了！

UR LIVING介紹

UR LIVING是以選貨選品為組織概念的生活美學購物平台，囊括時尚品牌、美容、生活、餐飲各大領域，隸屬於美而快電商集團。目前集團旗下開設的實體店鋪包括UR LIVING信義店：結合PAZZO形象概念店、BRUN不然早午餐、BOOZY BOOZY，以及PAZZO西門店，且集團預計於2024年陸續在全台開出6家UR LIVING實體門店。

而UR LIVING最新店鋪則插旗台北一級戰區，進駐信義區ATT4FUN原先GAP的店址，開設全新複合型UR LIVING信義ATT概念旗艦店，匯集旗下6大人氣服裝品牌PAZZO、MEIER.Q、MERCCI22、MOUGGAN、nagumo miyuki、CHENN CHENN與人氣早午餐BRUN不然，造福了時下熱愛逛網拍的女孩們，讓大家終於能在實體店面買到更多喜歡的品牌，即試穿即買，不用再苦苦等包裹送來了！開幕亮點有哪些？以下一起來看看。

UR LIVING信義ATT 概念旗艦店

UR LIVING ATT旗艦店：大空間3層樓400坪

UR LIVING的實體店鋪皆十分強調內裝的質感，以及逛街體驗的舒適度，這回全新信義ATT概念旗艦店，邀請彡苗空間實驗與裡物設計與瓦豆團隊協力打造，走進店中能感受到開闊的視角，裝潢簡約、陳列美感十足，不論是試衣間、充滿設計感的座椅區都超美，且處處都可以是打卡牆，雖然販售非常多樣的品牌商品，逛起來卻舒服不擁擠。總共佔地400坪空間，共3層樓B1～2樓，店內還有專屬電梯可以搭乘。

UR LIVING ATT旗艦店囊括品牌

UR LIVING ATT旗艦店總共囊括美而快集團旗下6大服裝品牌：PAZZO、MEIER.Q、MERCCI22、MOUGGAN、nagumo miyuki、CHENN CHENN。

1樓PAZZO、MERCCI22，2樓MOUGGAN、BRUN不然早午餐，B1為MEIER.Q、NAGUMO MIYUKI、CHENN CHENN。

UR LIVING ATT旗艦店BRUN不然早午餐進駐



高人氣的BRUN不然早午餐與美而快關係緊密，繼UR LIVING信義店後，BRUN再次與UR LIVING合作，一同進駐ATT4FUN旗艦店，也是BRUN開設的第三家店，並在2樓提供座位用餐空間，明亮的落地窗座位區、高台植物景觀區都令人非常放鬆，編輯本身也很喜歡吃BRUN的餐點，甜、鹹點的表現都很棒，推薦給大家！

UR LIVING ATT旗艦店必逛

PAZZO與史努比SNOOPY的聯名系列搶先在UR LIVING ATT旗艦店開賣！系列推出諸多美式休閒單品，包含衛衣、棒球帽、包袋等服裝配件，還有陶瓷杯盤、鑰匙圈、便條貼與原子筆等多樣生活用品，史努比粉絲肯定會在這裡失心瘋！

MERCCI22推出的品牌人物Bobby＆Bella熊熊系列，也是一進店就吸引編輯目光的可愛單品，巨大的充氣愛心則是女孩們必拍！

店內還有韓國超人氣品牌MARDI MERCREDI的專區，各色經典的小雛菊衛衣、帽款貨量充足。此外，受到時尚圈人士喜愛的手機殼品牌Urban Sophistication居然也能在這邊買到。

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