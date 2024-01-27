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9款春妝眼影推薦！櫻花倒映畫出溫柔感　LUNASOL絕美大地色整盤實用

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

雖然今年才剛開始，品牌們已紛紛推出彩妝新品，從日系品牌的春妝系列開始打頭陣，韓系品牌、開架彩妝不同需求、不同價位任君選擇，準備好用新眼影替彩妝開春了嗎？

RMK 2024 春妝系列

今年的春妝RMK以「春之狂想曲」為主題，將春日洋溢清新氛圍和飽滿的活力的周末早晨幻化為彩妝，推出全新六色（包含兩款限定色）的立體調色眼影盤。四色眼盤中包含發色鮮明的霧光質感、微妙細緻的珠光光澤，四格順序無論想要怎麼搭配都沒問題，是無需多加思考就能上出絕美眼妝的眼影盤，同時也吻合RMK狂想曲的主題，期盼大家隨心所欲的隨著當下的氣氛、心情，揮灑色彩展現出彩妝的有趣之處。

立體調色眼影盤

05 Delightful：散發清新可愛感的玫瑰粉色調眼盤，妝效精緻不顯稚氣，是不帶藍感的絕妙粉紅色調。

06 Ingenious：帥氣且易於使用的大地綠色調眼盤，4色皆含有珠光質感，即使疊擦也能展現柔軟雪紡般的輕盈質感。

07 Visionary：柔和展現自信的金黃琥珀色調眼盤，精算過的黃感色澤不突兀，反而能給予洗練感的印象。

08 Enchanting：帶有一絲性感韻味與散發時尚品味的（Twilight mulberry）暮光桑椹色調眼盤，同時創造出進階的美感與放鬆的氛圍。

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限定兩色

EX-05 Insightful：融於膚色散發溫暖的法式裸色調眼盤，裸棕色的大顆粒珠光展現優雅的光澤感不突兀，與裸色調的色彩疊擦後，打造出具層次的深邃表情。

EX-06 Vibrant：散發著柔和力量的峽谷紅色調眼盤，棕紅色的霧光宛如陽光照耀天空般的橙色搭配著粉紅裸色珠光，展現鮮明具存在感的個性。

▲RMK立體調色眼盤，NT$2,150。

SUQQU 2024 春妝系列

SUQQU的春妝以「當春天融化時」為主軸，靈感來自繽紛柔美的春日色彩在湖面倒影上起了漣漪的模樣，被春日幸福感的顏色環繞，還有陽光灑落的細緻光澤、甚至水邊的景緻，都成為了彩妝的樣貌之一。

晶采盈緻眼彩盤 

眼影盤的色澤描繪了櫻花、溫暖陽光和萌芽的草木倒映於水面的模樣，讓眼神充滿溫潤柔和的春日色彩，左上色澤推薦做為打底色，而左下光感色的靈感來自於將左上的主色，倒映在水面上波光粼粼的模樣，再搭配右邊的主色和深邃色，完成細緻的眼妝，限定推出兩個色號。

134 桜鏡－SAKURAUTSUSHI（限定色）：捕捉櫻花美景倒映在水面的眼彩盤。 春日的輕柔色彩中增添微微的暗感色系，發色亮眼的玫瑰色調則賦予了眼妝華麗感。

135 日向織－HINATAORI （限定色）：將倒映水面的陽光和樹木的情景注入於眼彩盤。帶灰感的水藍薄荷色調可作為輕柔的打底色，讓眼皮更乾淨。

▲SUQQU 晶采盈緻眼彩盤，NT$2,600。

晶采光透眼彩蜜 

眼彩蜜靈感來自春日的陽光、灑落在凜然花朵的光芒和隨風搖曳的清新綠葉。 色彩不同和大小各異的珠光，實現單色卻透出多彩的色澤感，可單用也可與眼影疊擦，推出三款新色（包含兩款限定色）。

06 洸奏－HIKARIKANADE：橘粉紅的珠光色澤混合著金色亮燦，也能表現健康感的粉紅銅色調。 

103 菫心地－SUMIREGOKOCHI：帶有暗感色澤的紫羅蘭色調中添加粉紅色和藍色的亮燦，光耀下展現多變化神韻的柔和紫羅蘭。 

104 風光－FUUKOU：一款展現鼠尾草綠色調，色澤中蘊含大量的金色亮燦，能襯托出金色璀璨的華麗，疊擦則能展現時尚洗練的綠色調。

▲SUQQU晶采光透眼彩蜜，NT$1,400。

THREE 2024 春妝系列

今年以「天真爛漫的探求心」為主題，將每個新鮮多變的景色幻化為彩妝上的繽紛多彩，在意想不到的「繞道」旅程中，與全新體驗及新發現相遇。

魅光漫采綻色膏

看似霜狀腮紅的樣貌，其實是眼、頰、唇、眉皆可自由揮灑搭配使用，共有10色的多用途綻色膏。質地宛如卡士達般柔軟、彈潤且好延展，成分中添加了植物油，但蠟質、油脂、彈潤粉體完美平衡，同時也達到防水持久的效果，乳霜質地勻開後會轉換為柔霧輕盈的粉質，完美融入肌膚。

01 ETERNAL EXPLORER：蘊藏金色珠光清新的蜜桃粉。

02 SWEET EXPLORER：酸甜可人的嬰兒粉。

03 UNKNOWN PLEASURE：藏有時尚金色光燦的芥末黃。

04 UNLIMITED TIME：像是充滿堅果香氣的暖調裸。

05 UNSEEN TREASURE：偏光珠光靜謐綻放的可可棕。

06 UNRIVALED SECRET：奶霜質感融合肌膚的薰衣草色。

0 7TENDER TRAVELLER：甜美深沉的玫瑰紅。

08 CIAO BELLA ：隨興地再現血色感的純真紅。

X01 FIND THE NEW【限定】：帶黑色珠光能展現立體感的沉穩灰。

X02 NEW SENSATION【限定】：纖細多彩的珠光增添血色感，絲綢般無暇粉。

▲THREE魅光漫采綻色膏，NT$1,100。

LUNASOL 2024 春妝系列

以光線灑落的早晨出發，被喚醒的瞬間同時也喚醒了鮮艷色彩。以鮮豔明亮的色彩和細緻珠光，搭配LUNASOL最擅長的大地色系。

晶巧霓光眼彩盒 

22 Serenity Fusion：細緻貼膚的裸色調。

23 Morning Glow：照亮活力的暖橘色調。

24 Lucent Bloom：帶透明感清冷的粉色調。

EX38 Botanical Meadow：綠意交織粉紅，如春天花叢綻放的限定色。

▲LUNASOL晶巧霓光眼彩盒，NT$2,200。

LUNASOL 晶巧霓光眼彩盤（金炫特藏版）

為歡慶今年是LUNASOL誕生的25周年，推出了對LUNASOL而言極具意義的大地色眼彩盤。以大地色為主軸，在不同的質感、光澤中展現細膩的變化。

▲LUNASOL 晶巧霓光眼彩盤（金炫特藏版），NT$3,200。

肌膚之鑰 星鑽光采單色眼影 

今年春天，肌膚之鑰結合護膚科技、光色美學，以「海洋與海岸的自然景色」為靈感，推出全新星鑽光采單色眼影。粉體中採用保濕彈力配方，將保濕油、色料轉化為凝膠，包覆品牌明星核心成分光采智能複合物，透過細緻工法製成達到持妝、貼膚的彈潤質地。

在色澤上，由肌膚之鑰全球色彩總監Benjamin Puckey先生調配，設計冷暖兩大色調和淺中深三大色彩之一系列6款全新色號，運用手指就能輕輕推出細膩的眼妝，也能輕鬆以不同色號搭配疊擦。

▲肌膚之鑰 星鑽光采單色眼影，NT$1,600。

ETUDE Replay Collection

韓國彩妝品牌ETUDE在新年之際推出Replay Collection系列，復刻ETUDE過去熱銷經典色，融合最新流行的韓國色彩鑑定，全新推出玩轉色彩眼影盤及水光唇筆。

玩轉色彩眼影盤 

以80年代的經典卡帶外盒為靈感，帶來復古懷舊的氛圍，復刻經典色選，推出三款色號。

#戀夏青春：散發出清新的冷粉色調，營造活潑、清新的戀愛眼妝氛圍。

#花邊教主：透過珊瑚粉橘色調除了能夠創造青春活力的眼妝，也能展現優雅自信的妝容。

#獨領風騷：中性冷棕色調，帶有獨特風格的色彩，凸顯深邃時尚魅力。

▲ETUDE 玩轉色彩眼影盤，NT$490。

1028 飛我莫屬限量眼彩盤

高雅低飽和色及溫暖療癒甜美色調一直是眼妝大勢， 飛我莫屬眼彩盤上市以來受到大家喜愛，本次1028推出兩款新色燕麥奶及甜杏桃，百搭好上手。

燕麥奶以奶霜燕麥色調為基底調色，打造輕裸優雅的高級法式慵懶感；而甜杏桃色則以杏子蜜桃色調為基底，打造完美襯托亞洲肌色的暖調眼彩盤。一盤九色中嚴選四種質地：粉霜柔霧、琉璃珠光、混彩閃片、碎鑽濕粉，一盤就能打造多種風格，增添眼妝層次。

2024眼影9款推薦！日系品牌春妝繽紛又實用、韓系開架復古百搭

▲1028 飛我莫屬限量眼彩盤，NT$520。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 彩妝, 眼影

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