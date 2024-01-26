Care Bears台中快閃店超萌登場！限量夢幻熊娃娃必買、達克瓦茲免費吃

記者鮑璿安／綜合報導

美國超人氣卡通Care Bears彩虹熊快閃店繼台北站後，終於來到新光三越中港店！以溫暖的「 LOVE & PEACE 」主題陪伴大家迎接農曆新年，1/25 至2/18期間首次光臨台中，不光帶來了超夯的Care Bears娃娃進店，2/17當天更有一日店長活動，推出限量商品報到！

▲名媛Janet楊秀蓉。

▲Care Bears新光三越中港店1/25 至2/18期間登場。（圖／品牌提供）

Care Bears由名媛Janet楊秀蓉自創品牌Rong Rong Selection取得授權設計系列，去年陸續在新光三越台北南西店、台北信義新光三越A11帶來期間快閃店都掀起話題。這次首度來到新光三越中港店，依舊是好逛好買的體驗，快閃店視覺以磚紅和萊姆黃為主色，就像來到Care Bears的家，蘊含音樂、多彩、波希米亞等元素打造多樣化新品，包裝上也延續活潑Y2K主軸，打造黑膠唱片造型包裝的薄長袖組及卡帶飾品組，標誌性彩虹熊圖案更是無所不在，一躍而上當季服飾、毛絨外套以及帽款、襪子、配件，融入日常穿搭造型。

▲「熊好運水洗外套」為獨賣商品。（圖／品牌提供）

▲1/27當日限量小熊娃娃「Care a lot Bear」、達克瓦茲。（圖／品牌提供）

為歡慶農曆春節，超喜慶的「熊好運水洗外套」則作為獨賣商品登場，只在實體店面販售，官網無販售。同時，消費滿2500元即贈送獨家來店禮Cheer Bear行李吊牌；而1/27 Janet楊秀蓉及KOL小予將擔任一日店長，當日帶來限量的夢幻紫色暈染小熊娃娃「Care a lot Bear」，消費滿 3500元就能得到 bonheurcookie x Carebears 達克瓦茲乙顆，小熊控千萬別錯過了。

同場加映更多話題快閃店

▲ me ISSEY MIYAKE「Greetings！me COLORS」店裝設計為活潑的巨型鉛筆樣貌。（圖／品牌提供）

me ISSEY MIYAKE於2000年創立，旨在為日常生活提供輕鬆和愉悅的服裝，深受民眾喜愛。最為人熟知的褶皺工藝，是使用4倍大的布料雙向熱壓製成密褶，以輕盈、輕便、易於保養為特點，格外具有辨識度。1月18日至2月21日在台北NOKE忠泰樂生活帶來快閃店，「Greetings！me COLORS」店裝設計為活潑的巨型鉛筆樣貌，猶如時尚遊樂園，限定品項包含10色調色盤密褶、12色褶包、12色昆布包與10色圍巾，一字排開以調色盤般的多樣色系造福粉絲。

▲emis以「Every Moment Is Special」為發想，將街頭靈感帶入日常穿搭單品之中。（圖／翻攝自emis IG）

韓新銳品牌emis於2017 年成立， 以「Every Moment Is Special」為發想，將街頭靈感帶入日常穿搭單品之中，emis驚喜宣佈將來台快閃成為海外擴點的首站，台北站即將在2月5日至2月25日在台北信義新天地A11館一樓登場，而3月8日則將在台中登場。品牌最知名的品項如休閒棒球帽、帆布袋，憑著對於潮流的敏銳嗅覺，搭上Y2K風潮而生的繽紛色調包款與服飾，受到眾多名人喜愛，像是宋慧喬、韓韶禧也經常演繹emis單品，同款幾乎是光速斷貨，也讓品牌知名度迅速飆升。