寒流冷颼颼！暖氣+循環扇效率高　風扇要往「1方向」吹才會暖

▲開暖氣時搭配循環扇或風扇，記得要正確使用。（圖／pexels、pakutaso）



記者蔡惠如／綜合報導

全台急凍正是家中暖氣大展身手的日子，但有些民眾表示都已經開暖氣了，家裡還是很冷，若你有相同感覺，有記得小地方需要確認，包括家中濕度、暖氣吹送方向等，而之前台電就已宣導暖氣加上循環扇使用，會增進暖房效果，但循環扇位置跟吹送方向也很重要喔。

天氣冷颼颼下班回家就想開暖氣，如果覺得開了暖氣還是很冷，在濕度高的時候建議可開除濕機，因為濕度高的情況下會讓體感溫度更低，此外也建議把窗簾放下來或拉起來，隔絕玻璃傳進室內的低溫，越厚的窗簾越有效果。

▲冷暖空調在暖氣模式下，務必要將出風口調整往下吹。

另外也確認暖氣本身，如果使用冷暖氣機，務必確認出風口是往下吹，就是往地板的方向吹，主因是熱空氣密度較低，如果出風口往上吹，根本只會積在天花板上下不來，此外還會從上方回吸至機身內，造成機體內部偵測溫度偏高。

而之前台電也宣導暖氣機加上循環扇，可加速跟增進室內暖房效果，而循環扇最佳的放置位置是在「房間中央」，且對著天花板吹，無論是冷暖氣機（往下吹）跟熱源在下方的暖氣都適用，因為在中央的循環扇會將室內熱空氣往上吹，且因為風向的推動，讓暖空氣不會聚集在天花板上，加速暖氣的循環。