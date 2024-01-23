fb ig video ETtoday search mobile

寒流冷颼颼！暖氣+循環扇效率高　風扇要往「1方向」吹才會暖

>

▲▼循環扇,風扇,客廳,家電。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲開暖氣時搭配循環扇或風扇，記得要正確使用。（圖／pexels、pakutaso）

記者蔡惠如／綜合報導

全台急凍正是家中暖氣大展身手的日子，但有些民眾表示都已經開暖氣了，家裡還是很冷，若你有相同感覺，有記得小地方需要確認，包括家中濕度、暖氣吹送方向等，而之前台電就已宣導暖氣加上循環扇使用，會增進暖房效果，但循環扇位置跟吹送方向也很重要喔。

天氣冷颼颼下班回家就想開暖氣，如果覺得開了暖氣還是很冷，在濕度高的時候建議可開除濕機，因為濕度高的情況下會讓體感溫度更低，此外也建議把窗簾放下來或拉起來，隔絕玻璃傳進室內的低溫，越厚的窗簾越有效果。

冷氣（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲冷暖空調在暖氣模式下，務必要將出風口調整往下吹。

另外也確認暖氣本身，如果使用冷暖氣機，務必確認出風口是往下吹，就是往地板的方向吹，主因是熱空氣密度較低，如果出風口往上吹，根本只會積在天花板上下不來，此外還會從上方回吸至機身內，造成機體內部偵測溫度偏高。

而之前台電也宣導暖氣機加上循環扇，可加速跟增進室內暖房效果，而循環扇最佳的放置位置是在「房間中央」，且對著天花板吹，無論是冷暖氣機（往下吹）跟熱源在下方的暖氣都適用，因為在中央的循環扇會將室內熱空氣往上吹，且因為風向的推動，讓暖空氣不會聚集在天花板上，加速暖氣的循環。

關鍵字：

寒流, 室內增溫, 暖氣, 循環扇

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

超準心測！挑一顆最喜歡的樹　秒測你的「真實個性」

超準心測！挑一顆最喜歡的樹　秒測你的「真實個性」

最適合娶回家的三大星座！TOP 1各種角色切換自如　要持家、孝順全都行

最適合娶回家的三大星座！TOP 1各種角色切換自如　要持家、孝順全都行

56歲妮可基嫚無死角身材辣翻！布料超少「轉身曬大片美背」狀態驚人

56歲妮可基嫚無死角身材辣翻！布料超少「轉身曬大片美背」狀態驚人

不老男神郭富城30年都維持63kg！營養師揭凍齡4大秘訣＋飲食關鍵 瘦身卡關？減脂期必做「6件事」、讓你包準瘦 蔡康永8大金句教你為自己而活：「要硬撐才能得到的享受，是負擔」 安格斯12星座一周運勢1／22-1／28　獅子爭執機率高、水瓶感情運轉強 趙露思冬季外套穿搭範本！掌握「上厚下薄」穿泰迪熊外套也超瘦 友情斷捨離！「6種有毒朋友」勿深交、小心運氣越來越差 過年送禮禁忌一次看！居家除舊佈新最實用　質感控首推收納盒、氣氛燈

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面