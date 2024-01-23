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話題女王金卡戴珊終於拿下Balenciaga！　跟楊紫瓊、妮可基嫚當同事

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記者鮑璿安／台北報導

終於等到了！Balenciaga宣佈話題女王美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）為新品牌大使，加入楊紫瓊、法國影后伊莎貝雨蓓（Isbelle Huppert）、妮可基嫚（Nicole Kidman）所在的Balenciaga大家庭，可以期待未來的精彩合作。▲▼ balenciaga。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga宣佈話題女王美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）為新品牌大使。（圖／品牌提供）

事實上，金卡戴珊與Balenciaga近年來走得很近，不僅曾為 Balenciaga 第 51 季高訂製秀走秀，更穿上品牌訂製禮服陪同創意總監 Demna 出席 2021 年時尚奧斯卡 Met Gala，並陸續出鏡形象廣告，風格鮮明猶如品牌代名詞。

▲▼ balenciaga。（圖／品牌提供）

▲金卡戴珊親自演繹過高級訂製系列。（圖／品牌提供）

對此新身分，金卡戴珊表示：「Balenciaga 的設計一直是我多年來各種造型的一部分，也見證了我一些最具標誌性的時尚時刻。這個歷史悠久的品牌擁抱現代性和工藝精神，在 Demna 的領導下以創新的設計手法著稱。對我來說，這段長久的合作關係建立在相互信任和致力於正確事物的基礎上。我對這個品牌即將展開的新篇章感到興奮，也很高興成為 Balenciaga 的品牌大使。」

▲▼ balenciaga。（圖／品牌提供）

▲FENDI曾經攜手金卡戴珊自創的塑身衣品牌SKIMS打造限量Capsule 系列。（圖／品牌提供）

金卡戴珊影響力不可小覷，個人還擁有內著品牌SKIMS，更曾與精品FENDI打造過限量版 Capsule系列成為發燒焦點，由於金卡戴珊與FENDI創意總監Kim Jones「雙Kim」的好交情，聯名系列自然是雙方互利，靈感來自Karl Lagerfeld 在1979年首次提出的 FENDI 系列設計草圖典藏資料，將SKIMS緊身美學徹底發揮。

關鍵字：

金卡戴珊, Balenciaga, 品牌大使, Kim Kardashian

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