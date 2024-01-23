喝酒暖身超NG！營養師推「8保暖飲品＋食物」寒流低溫也不怕

▲營養師分享，有些食物很適合天冷時攝取幫助暖身。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝unsplash

入冬最強寒流報到，全台急凍，氣溫低至10度以下，出門即使毛衣、羽絨外套、圍巾全上身包緊緊，依舊冷到讓人皮皮挫，有些人就會想喝點小酒暖身，但知名營養師高敏敏就提醒，其實喝酒取暖很NG，因為退酒後會更冷！她就分享4大保暖飲品＋4大產熱食物，能幫助提高代謝、保暖抗寒，養成「燃燒體質」，幫你安全暖活地度過寒流期間。

氣溫溜滑梯，除了穿好保暖衣物抵擋寒風侵襲，高敏敏也推薦多吃以下4款保暖飲品和4種產熱食物，也能幫助抗寒、溫熱身體。

＃熱紅茶



含有茶黃素，能促進能量代謝、維持體溫。

＃熱可可



可可多酚可幫助保持身體循環力。

＃黑糖薑茶



所含的薑烯酚可使身體暖和。

＃肉桂拿鐵



含有肉桂醛，能幫助身體產熱、提高體溫。

＃辣椒



也可以在料理裡加一點辣椒，吃小辣讓自己流個汗，因為辣椒素能刺激血液循環，但腸胃道敏感的人記得不要空腹吃辣。

＃老薑



平時也可以在料理中加入老薑，其富含的薑烯酚可以使身體暖和，像是喝碗蛤蜊薑湯、熱薑茶都不錯。

＃大蒜



可以喝碗蒜頭雞湯，或是炒菜時加多一點大蒜，大蒜含有的蒜素可以促進血液循環、增加代謝力，讓身體感覺暖呼呼。

＃薑黃



薑黃素助身體產熱、提高代謝力，更含有豐富鐵質，可以促進血液循環。

高敏敏也特別指出2種常被人誤會可以暖身的NG食材，提醒大家小心喝了會更冷！

NG 1：濃咖啡

咖啡因攝取過多易造成血管收縮，手腳容易更冰冷。

NG 2：酒精

酒精會造成血管擴張，一開始會暖，但退酒會更冷。尤其「喝酒＝喝油」不是開玩笑的，攝取的除了熱量還是熱量，且酒精容易刺激黏膜、產生細胞發炎反應，更會降低身體保護力，所以不論酒精濃度的高低都不能輕忽。

最後高敏敏也提醒，除了靠飲食暖身外，也建議掌握「三明治穿搭法」，尤其是經醫師囑咐的高危險群，像是有高血壓、心血管疾病病人，要避免從事單獨爬山、泡湯等易離開人群的活動；而有運動習慣的人，也要避開早晚的寒冷高風險時段，平時外出更要注意以洋蔥式穿法做好保暖。