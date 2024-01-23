fb ig video ETtoday search mobile

喝酒暖身超NG！營養師推「8保暖飲品＋食物」寒流低溫也不怕

>

▲▼ 喝酒暖身超NG！營養師推4種保暖飲品 。（圖／z攝unsplash,pexels）

▲營養師分享，有些食物很適合天冷時攝取幫助暖身。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、翻攝unsplash

入冬最強寒流報到，全台急凍，氣溫低至10度以下，出門即使毛衣、羽絨外套、圍巾全上身包緊緊，依舊冷到讓人皮皮挫，有些人就會想喝點小酒暖身，但知名營養師高敏敏就提醒，其實喝酒取暖很NG，因為退酒後會更冷！她就分享4大保暖飲品＋4大產熱食物，能幫助提高代謝、保暖抗寒，養成「燃燒體質」，幫你安全暖活地度過寒流期間。

▲▼ 營養師曝4保暖飲品＋4產熱食物。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

氣溫溜滑梯，除了穿好保暖衣物抵擋寒風侵襲，高敏敏也推薦多吃以下4款保暖飲品和4種產熱食物，也能幫助抗寒、溫熱身體。

＃熱紅茶

含有茶黃素，能促進能量代謝、維持體溫。

＃熱可可

可可多酚可幫助保持身體循環力。

＃黑糖薑茶

所含的薑烯酚可使身體暖和。

▲▼ 營養師曝4保暖飲品＋4產熱食物。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃肉桂拿鐵

含有肉桂醛，能幫助身體產熱、提高體溫。

＃辣椒

也可以在料理裡加一點辣椒，吃小辣讓自己流個汗，因為辣椒素能刺激血液循環，但腸胃道敏感的人記得不要空腹吃辣。

▲▼ 營養師曝4保暖飲品＋4產熱食物。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃老薑

平時也可以在料理中加入老薑，其富含的薑烯酚可以使身體暖和，像是喝碗蛤蜊薑湯、熱薑茶都不錯。

＃大蒜

可以喝碗蒜頭雞湯，或是炒菜時加多一點大蒜，大蒜含有的蒜素可以促進血液循環、增加代謝力，讓身體感覺暖呼呼。

＃薑黃

薑黃素助身體產熱、提高代謝力，更含有豐富鐵質，可以促進血液循環。

▲▼ 營養師曝4保暖飲品＋4產熱食物。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

高敏敏也特別指出2種常被人誤會可以暖身的NG食材，提醒大家小心喝了會更冷！

NG 1：濃咖啡
 咖啡因攝取過多易造成血管收縮，手腳容易更冰冷。

NG 2：酒精
 酒精會造成血管擴張，一開始會暖，但退酒會更冷。尤其「喝酒＝喝油」不是開玩笑的，攝取的除了熱量還是熱量，且酒精容易刺激黏膜、產生細胞發炎反應，更會降低身體保護力，所以不論酒精濃度的高低都不能輕忽。

最後高敏敏也提醒，除了靠飲食暖身外，也建議掌握「三明治穿搭法」，尤其是經醫師囑咐的高危險群，像是有高血壓、心血管疾病病人，要避免從事單獨爬山、泡湯等易離開人群的活動；而有運動習慣的人，也要避開早晚的寒冷高風險時段，平時外出更要注意以洋蔥式穿法做好保暖。

►營養師曝冬天更好瘦！6種「燃脂營養素」＋助燃4秘訣快記好

►不老男神郭富城30年都維持63kg！營養師揭凍齡4大秘訣＋飲食關鍵

►抗老又去痘！營養師曝「9種美肌食物」：綠茶、黑巧克力都上榜

 

●李雪川味料理（熱門）

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：

暖身, 保暖, 產熱, 祛寒, 禦寒, 食物, 飲食, 飲品, 防寒, 營養師, 高敏敏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

超準心測！挑一顆最喜歡的樹　秒測你的「真實個性」

超準心測！挑一顆最喜歡的樹　秒測你的「真實個性」

最適合娶回家的三大星座！TOP 1各種角色切換自如　要持家、孝順全都行

最適合娶回家的三大星座！TOP 1各種角色切換自如　要持家、孝順全都行

56歲妮可基嫚無死角身材辣翻！布料超少「轉身曬大片美背」狀態驚人

56歲妮可基嫚無死角身材辣翻！布料超少「轉身曬大片美背」狀態驚人

安格斯12星座一周運勢1／22-1／28　獅子爭執機率高、水瓶感情運轉強 不老男神郭富城30年都維持63kg！營養師揭凍齡4大秘訣＋飲食關鍵 蔡康永8大金句教你為自己而活：「要硬撐才能得到的享受，是負擔」 瘦身卡關？減脂期必做「6件事」、讓你包準瘦 趙露思冬季外套穿搭範本！掌握「上厚下薄」穿泰迪熊外套也超瘦 你第一眼看到是天鵝還松鼠？選擇它表示超理智又有邏輯 過年送禮禁忌一次看！居家除舊佈新最實用　質感控首推收納盒、氣氛燈

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面