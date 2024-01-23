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新光三越年賺945億衝新高　今年目標拚千億大關

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▲新光三越總經理吳昕陽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越總經理吳昕陽。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

全台坐擁15間店的新光三越百貨，今（1／23）公佈2023年全年營收達到945億元歷史新高，較去年成長6.7％，總座吳昕陽表示持續看好今年景氣，實體賣場的春天來臨，今年目標訂在989億元、力拚站上百貨業首個1000億元大關。

新光三越在2023年，全台15間店創下1.2億人次來客，較前年成長12.5%，疫情已過人潮逐漸回流，民眾想要跟親友在餐廳吃美食、體驗最新最潮的咖啡館、享受實體購物的樂趣跟服務溫度，也讓去年百貨業績創下新高，新光三越會員數去年一年就增加50萬人，達到355萬人，今年目標要讓會員人數達到450萬人。

消費者願意走進實體賣場，新光三越引進寶可夢中心、TIFFANY旗艦店與台灣首間Blue Box Cafe、摩洛哥咖啡Bacha。吳昕陽表示將會持續增加商品力，引進最新流行的品牌，並且以一年改裝1000櫃的規模持續更新，滿足民眾對於生活型態的需求，而網路上4大渠道APP、Online、skm eats與熟客系統，去年也達到30億元的業績規模，今年目標挑戰40億元。

吳昕陽指出，疫情之後許多品牌願意進來台灣市場，而既有品牌也積極改裝、引入新的概念，是新的機會點，為維持品牌首選的競爭力，也逐步透過強化資安、自有媒體、會員經營等方式建立信賴生態圈，讓新光三越成為進駐台灣的通路首選。

位於台南南山廣場的新光三越最新分店將於2025年開出，預計將結合更多在地文化與獨家商品，與現有的台南新天地、中山店做出市場區隔，去年開始試營運的DIAMOND TOWERS，吳昕陽也表示「有達到預期」，DIAMOND TOWERS是一個新的商場模式，之後也會應用在發展3千坪至5千坪的門市上，這樣規模的門市也是實體零售另一個機會點。

關鍵字：

新光三越, 吳昕陽, 營收

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