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月經前特別累、脾氣變暴躁？5招改善經前症候群

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

不少女性在月經快來時，情緒總會感到特別易怒或煩躁，有時也會出現像頭痛、腹瀉、注意力下降，甚至全身提不起勁的狀況，這都是「經前症候群」作祟；除了諮詢醫師建議外，也可以透過改變飲食習慣、增加蛋白質的攝取、養成運動的習慣等多種方式來調整與改善。

TIPS 1：增加鈣質攝取

▲Bé-A,愛康,衛生棉,月經褲,。（圖／品牌提供）

注意這段時間不要暴飲暴食，可以從三餐上挑選有助提高能量水平的食物，特別推薦奶製品類：牛奶、乳酪，因當中含有的鈣質可以幫助緩解不適的身體，而不是塞一顆含糖巧克力，反而增加糖分與身體負擔。

TIPS 2：避免含咖啡因食物

▲Bé-A,愛康,衛生棉,月經褲,。（圖／品牌提供）

每天一杯咖啡，對許多人來說已經是開啟一天的重要儀式，建議有「經前症候群」的女性盡量避免咖啡因攝取，像是：茶葉、咖啡、能量飲料，咖啡因成分使心率升高，因而加劇經前症候群的不良影響，除此之外也會影響睡眠品質變差；這段時間也要避免過度疲勞，好好調整睡眠品質，也可以透過洗熱水澡或熱敷下腹部，緩解腹痛與身體不適狀況。

TIPS 3：養成良好運動習慣

▲Bé-A,愛康,衛生棉,月經褲,。（圖／品牌提供）

這裡指的運動並不是指高運動量的舉重或重訓，而是透過30分鐘左右的有氧運動尤佳，像是：輕鬆的散步、瑜珈、慢跑或游泳都是不錯的選擇，藉由運動獲取身體幸福激素，減少經期帶來的疲勞狀況，讓身體活躍起來，同時適時補充水分。

TIPS 4：拒絕高糖、高鹽、高酒精

▲Bé-A,愛康,衛生棉,月經褲,。（圖／品牌提供）

許多女性會在經期前後吃甜食，但是加工食品、高鹽份重口味的飲食通常含有大量「鈉」，像是：煙燻肉、火腿、泡麵等，這類的食品都會使身體保存額外水份，加重水腫情況，建議減少攝取高糖、高鹽、高酒精食物，保持身體輕盈。

TIPS 5：找出自己緩解疲憊的方式

▲Bé-A,愛康,衛生棉,月經褲,。（圖／品牌提供）

保持心情愉悅才是減少負擔最好的方法，建議每天花幾分鐘的時間好好放鬆一下，找出屬於自己緩解疲憊的方式，像是：與朋友談天、泡腳、看一本喜歡的書，都是不錯的選擇。

【推薦單品】

＃Bé-A 經典吸水生理褲，120ml、售價1980元

▲Bé-A,愛康,衛生棉,月經褲,。（圖／品牌提供）

日本獨家專利設計運用高科技布料，設計於每件吸水生理褲上，太赫茲石礦石粉使用於近腹部織物中，可以吸收體溫回溫給腹部，同時舒緩身體不適，可吸收長度47cm、大範圍安心包覆維持乾爽，5倍長效抑菌除臭布料，告別經期尷尬異味。

＃愛康 透芯涼感褲型棉，售價119元

▲Bé-A,愛康,衛生棉,月經褲,。（圖／品牌提供）

以涼感衛生棉深受許多女性喜愛的愛康，在日前推出現在正當紅的褲型衛生棉，直接可以當作經期內褲穿的單品，重點是擁有特殊涼感設計，穿起來更有舒緩不適的效果，整件彈性設計大尺寸也可以舒服一整晚，穿過真的回不去。

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關鍵字：

Bé-A, 愛康, 衛生棉, 月經褲

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