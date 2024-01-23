fb ig video ETtoday search mobile

Diptyque莓果＋玫瑰創造香氣協奏曲　譜出戀人最濃郁愛意好浪漫

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

2月就是情人節了，提前開始準備禮物，避免節日接近的時候，想要買的單品缺貨開天窗，以下就盤點多款夢幻逸品，及早預訂下單不僅直接有現貨，還可以輕鬆享受包裝服務，不用人擠人，一站式擁有全套服務。

＃Diptyque 2024情人節限量香氛蠟燭，售價4300元

▲Diptyque,YSL,Acqua di Parma,香水,香氛,情人節。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

法式香氛Diptyque向來很懂得營造生活品味，充滿詩意的香氣更是久聞不膩，2024情人節更推出限定香氛蠟燭，將經典的圓形標誌改以繽紛的紅粉愛心設計，香甜的漿果香氣蠟燭與浪漫玫瑰氣息，可以單獨使用，更可以混搭香氣，釋放出協奏曲般的愛情樂譜；連紙盒包裝都別具心意，兩顆蠟燭放在一起完成整個心型，象徵心心相印的幸福寓意。

＃YSL 愛無所畏限定

▲Diptyque,YSL,Acqua di Parma,香水,香氛,情人節。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

代表愛情的炙熱氛圍，YSL運用性感的火紅設計出全新限定的愛無所畏系列，其中，奢華緞面唇膏把黑色換為紅色包裝，搭配金色LOGO，展現極致奢華的質感，細膩絲滑的唇膏，更可以打造出優雅氣質的唇妝效果；重點是單筆消費滿6600元，即享情人節限定方形禮盒，再加上YSL訂製金色手拿包，面子裡子絕對全方位顧到。

＃Acqua di Parma 2024無限木蘭淡香精限定版

▲Diptyque,YSL,Acqua di Parma,香水,香氛,情人節。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

擁有義大利熱情靈魂的Acqua di Parma，無限木蘭香味上市立刻成為不少人的愛香，這次特別攜手米蘭珠寶設計師Madina Visconti，運用溫暖的筆觸描繪出木蘭搖曳生姿的飄逸氛圍，香氣帶有清新的柑橘調搭配細緻花香，是一款不容易撞香的單品，可以輕鬆呈現出高雅貴氣的女性氛圍。

►離婚率最高的三大星座！TOP 1個性衝動、做事效率　當然說走就走

►第一眼看到蛇、路還是指示牌？測驗你的內心到底堅不堅強

►男女之間沒有純友誼！知己也可以變男友的三大星座女

關鍵字：

Diptyque, YSL, Acqua di Parma, 香水, 香氛, 情人節

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

女友變胖就想分手的三大星座男！TOP 1要求很多：不能變醜還要能幫夫

女友變胖就想分手的三大星座男！TOP 1要求很多：不能變醜還要能幫夫

趙露思內衣外穿辣露北半球！性感放送黑絲大長腿美瘋

趙露思內衣外穿辣露北半球！性感放送黑絲大長腿美瘋

愛你＝花錢的三大星座！TOP 1連自己都可以犧牲、更別說金錢

愛你＝花錢的三大星座！TOP 1連自己都可以犧牲、更別說金錢

選一把你認為能用的傘　測出壞脾氣指數有多高 這三星座老婆超難當！TOP 1桃花超多、脾氣又壞　光封鎖曖昧就處理不完 你的壓力指數有多高？超準心測分析焦慮來源 趙露思內衣外穿辣露北半球！性感放送黑絲大長腿美瘋 文佳煐水蛇腰純慾感拉滿！僅用白襯衫擋私處放送逆天長腿 「精華天花板」佔領貴婦化妝台！藥學博士自創保養成分高效精純 超準心測！挑一顆最喜歡的樹　秒測你的「真實個性」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面