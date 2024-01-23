Diptyque莓果＋玫瑰創造香氣協奏曲　譜出戀人最濃郁愛意好浪漫

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

2月就是情人節了，提前開始準備禮物，避免節日接近的時候，想要買的單品缺貨開天窗，以下就盤點多款夢幻逸品，及早預訂下單不僅直接有現貨，還可以輕鬆享受包裝服務，不用人擠人，一站式擁有全套服務。

＃Diptyque 2024情人節限量香氛蠟燭，售價4300元

法式香氛Diptyque向來很懂得營造生活品味，充滿詩意的香氣更是久聞不膩，2024情人節更推出限定香氛蠟燭，將經典的圓形標誌改以繽紛的紅粉愛心設計，香甜的漿果香氣蠟燭與浪漫玫瑰氣息，可以單獨使用，更可以混搭香氣，釋放出協奏曲般的愛情樂譜；連紙盒包裝都別具心意，兩顆蠟燭放在一起完成整個心型，象徵心心相印的幸福寓意。

＃YSL 愛無所畏限定

代表愛情的炙熱氛圍，YSL運用性感的火紅設計出全新限定的愛無所畏系列，其中，奢華緞面唇膏把黑色換為紅色包裝，搭配金色LOGO，展現極致奢華的質感，細膩絲滑的唇膏，更可以打造出優雅氣質的唇妝效果；重點是單筆消費滿6600元，即享情人節限定方形禮盒，再加上YSL訂製金色手拿包，面子裡子絕對全方位顧到。

＃Acqua di Parma 2024無限木蘭淡香精限定版

擁有義大利熱情靈魂的Acqua di Parma，無限木蘭香味上市立刻成為不少人的愛香，這次特別攜手米蘭珠寶設計師Madina Visconti，運用溫暖的筆觸描繪出木蘭搖曳生姿的飄逸氛圍，香氣帶有清新的柑橘調搭配細緻花香，是一款不容易撞香的單品，可以輕鬆呈現出高雅貴氣的女性氛圍。