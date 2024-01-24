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再愛也不會為你改變的3大星座！Top 2不喜歡假裝，想做最真實的自己

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▲▼再愛一個人也不會為他改變的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

每個人的感情觀不同，有些人為了愛什麼都可以，為另一半改變自己去迎合對方也在所不惜，但也有人相反，即使再愛對方，也不會為他改變、失去自我。微博擁有40多萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開不會為愛改變的3大星座，即使再怎麼愛另一半，他們都想做真實的自己，要愛就要愛全部。

▲▼再愛一個人也不會為他改變的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：天蠍座

天蠍座就像是一個潘朵拉的盒子，他們沒愛上別人之前都是風平浪靜，一旦愛上了，就像打開了潘朵拉之盒，充滿各種起伏和波瀾。12星座中情感最濃烈的天蠍在愛情中愛得很深沉，但也不會因此就為愛的人迷失自我、放棄自我，相反地，因為很愛對方，他們想讓自己成為更好的人，反而會變得更自立自強。所以天蠍在戀愛時能一直保持著自己的初心，不會為了對方改變自己，但會提升自己變成更好的人。

▲▼再愛一個人也不會為他改變的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：摩羯座

對於有著實際人生觀、個性穩重踏實的摩羯座來說，不論是在感情裡還是生活上，都希望能做最真實的自己，他們不喜歡隱藏或假裝，也不喜歡讓自己受委屈，他們愛一個人就會愛對方的全部，因此也希望對方能愛上自己的一切。對摩羯來說，愛情只是生活的調味品，不會佔據生活的全部，所以即使再愛對一個人，他們也不會為對方改變自己，他們有著傲然獨立的人格風骨，不會、也不能接受為愛磨滅真實的自我。

▲▼再愛一個人也不會為他改變的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：獅子座

獅子座是很有原則的，同時他們也充滿了傲氣和自信，不願意為了任何人改變自己，就算是在甜蜜萬分的戀情裡，也無法讓他們軟化一點點。對獅子座來說，愛情會讓雙方變得更好，所以不用非要讓自己改得「面目全非」去迎合對方，失去原來自己的個性，感情也未必就能長久。簡單來說，獅子希望你愛他就愛他的全部，包括缺點，當然他們也會同樣地對待另一半。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 戀愛, 感情, 改變, 為愛改變, 獅子, 摩羯, 天蠍

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