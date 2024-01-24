fb ig video ETtoday search mobile

試・開箱／「偽體香」大受歡迎　教你用沐浴乳＋身體乳＋香水搭出迷人氣息

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

脫下口罩之後，對於香氣的敏銳度提高，香氛市場大漲，許多人開始重視氣味、懂得用香，除了直接噴香水，性感淡雅的「偽體香」更是誘人關鍵，透過沐浴露、身體乳、髮香噴霧等層層堆疊，更可以營造出繞道的氛圍感，比起直球香味更讓人想進一步探索；以下就盤點多款適合營造偽體香的CP組合，疊擦搭配更可以讓人散發迷人磁場。

＃Diptyque 肌膚之華身體潤澤霜＋髮香噴霧

▲Diptyque,BIOTHERM,碧兒泉,簡單,醒沐,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

Diptyque在2018年、也就是品牌50周年之際，推出肌膚之華香氣，宛如在絲綢般肌膚綻放出的花朵，氣息中性又充滿誘惑力，一上市就立刻成為熱賣TOP 1，馥郁又極致溫柔的氣息，透過鳶尾花揉合麝香，男女都可以使用，其中，2024年才剛剛推出的髮香噴霧，絕對是隱藏式的小心機，不含酒精，不僅可以噴上髮絲，像是冬季大衣、圍巾都可以使用，不容易破壞織品，又可以打造持久的香氣。

▲Diptyque,BIOTHERM,碧兒泉,簡單,醒沐,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

當然冬季最不能缺少的潤膚單品，首推之前就已經上市的同香氣身體潤澤霜，雖然是比較濃郁的霜狀質地，但是塗抹開來卻超快就吸收，僅留下極致貼膚的香氣，宛如為身體穿上專屬的隱形香氛內衣，層層散發細緻香調，出門疊擦髮香噴霧，更可以牽引出溫潤的層次。

＃BIOTHERM碧兒泉 活氧果氛保濕身體乳＋活氧果氛香水噴霧

▲Diptyque,BIOTHERM,碧兒泉,簡單,醒沐,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

明亮的柑橘香調可以說是不分男女都愛的氣息，清爽帶有活力的氛圍，讓人使用的瞬間就有明媚的好心情，碧兒泉就在2024年推出全新的活氧果氛系列身體乳與香水噴霧，精心調配的葡萄柚、甜橙與小蒼蘭的香氣，充滿陽光魅力與繽紛朝氣，身體乳絲滑細緻的質地，充滿水感，用起來充滿保濕度但卻不會過於厚重，全身塗抹也很療癒。

▲Diptyque,BIOTHERM,碧兒泉,簡單,醒沐,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

在睡前使用身體乳浸潤一夜的肌膚，滑嫩有感，淡淡的香氣稍嫌不夠，出門前可以使用水噴霧噴灑在肌膚，除了強化香味的層次之外，更可以為肌膚補水保濕，同時振奮一整天的好心情，為每一天重啟快樂幸運能量。

＃évoke醒沐 濱海旅行淨白沐浴露＋簡單 2 P.M.靜謐之島滾珠香水油

▲Diptyque,BIOTHERM,碧兒泉,簡單,醒沐,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

MIT保養品牌簡單在2023年末發表全新的品牌醒沐，首發商品推出全新的兩款香氛沐浴露，運用海鹽薰衣草融合雪松香氣的沐浴露，宛如沐浴在沙灘上的明媚陽光，充滿暖意與和諧的氛圍，最適合在城市紛擾的吵雜中，讓沐浴成為跳脫世界紛擾的放鬆時刻。

▲Diptyque,BIOTHERM,碧兒泉,簡單,醒沐,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

在沐浴完後、出門前，想強調一下平和柔美的香氣，不妨可以使用簡單在之前就推出的2 P.M.靜謐之島香水油，一上市就成為熱銷單品的滾珠瓶，裡面蘊含與沐浴露關聯的薰衣草成分，透過兩種同樣的香氣為不同的單品連結，散發出專屬自己的混搭氛圍。

►離婚率最高的三大星座！TOP 1個性衝動、做事效率　當然說走就走

►第一眼看到蛇、路還是指示牌？測驗你的內心到底堅不堅強

►男女之間沒有純友誼！知己也可以變男友的三大星座女

關鍵字：

Diptyque, BIOTHERM, 碧兒泉, 簡單, 醒沐, 香氛, 香水

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

女友變胖就想分手的三大星座男！TOP 1要求很多：不能變醜還要能幫夫

女友變胖就想分手的三大星座男！TOP 1要求很多：不能變醜還要能幫夫

趙露思內衣外穿辣露北半球！性感放送黑絲大長腿美瘋

趙露思內衣外穿辣露北半球！性感放送黑絲大長腿美瘋

愛你＝花錢的三大星座！TOP 1連自己都可以犧牲、更別說金錢

愛你＝花錢的三大星座！TOP 1連自己都可以犧牲、更別說金錢

選一把你認為能用的傘　測出壞脾氣指數有多高 這三星座老婆超難當！TOP 1桃花超多、脾氣又壞　光封鎖曖昧就處理不完 你的壓力指數有多高？超準心測分析焦慮來源 趙露思內衣外穿辣露北半球！性感放送黑絲大長腿美瘋 文佳煐水蛇腰純慾感拉滿！僅用白襯衫擋私處放送逆天長腿 「精華天花板」佔領貴婦化妝台！藥學博士自創保養成分高效精純 再愛也不會為你改變的3大星座！Top 2不喜歡假裝，想做最真實的自己

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面