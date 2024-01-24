試・開箱／「偽體香」大受歡迎　教你用沐浴乳＋身體乳＋香水搭出迷人氣息

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

脫下口罩之後，對於香氣的敏銳度提高，香氛市場大漲，許多人開始重視氣味、懂得用香，除了直接噴香水，性感淡雅的「偽體香」更是誘人關鍵，透過沐浴露、身體乳、髮香噴霧等層層堆疊，更可以營造出繞道的氛圍感，比起直球香味更讓人想進一步探索；以下就盤點多款適合營造偽體香的CP組合，疊擦搭配更可以讓人散發迷人磁場。

＃Diptyque 肌膚之華身體潤澤霜＋髮香噴霧

Diptyque在2018年、也就是品牌50周年之際，推出肌膚之華香氣，宛如在絲綢般肌膚綻放出的花朵，氣息中性又充滿誘惑力，一上市就立刻成為熱賣TOP 1，馥郁又極致溫柔的氣息，透過鳶尾花揉合麝香，男女都可以使用，其中，2024年才剛剛推出的髮香噴霧，絕對是隱藏式的小心機，不含酒精，不僅可以噴上髮絲，像是冬季大衣、圍巾都可以使用，不容易破壞織品，又可以打造持久的香氣。

當然冬季最不能缺少的潤膚單品，首推之前就已經上市的同香氣身體潤澤霜，雖然是比較濃郁的霜狀質地，但是塗抹開來卻超快就吸收，僅留下極致貼膚的香氣，宛如為身體穿上專屬的隱形香氛內衣，層層散發細緻香調，出門疊擦髮香噴霧，更可以牽引出溫潤的層次。

＃BIOTHERM碧兒泉 活氧果氛保濕身體乳＋活氧果氛香水噴霧

明亮的柑橘香調可以說是不分男女都愛的氣息，清爽帶有活力的氛圍，讓人使用的瞬間就有明媚的好心情，碧兒泉就在2024年推出全新的活氧果氛系列身體乳與香水噴霧，精心調配的葡萄柚、甜橙與小蒼蘭的香氣，充滿陽光魅力與繽紛朝氣，身體乳絲滑細緻的質地，充滿水感，用起來充滿保濕度但卻不會過於厚重，全身塗抹也很療癒。

在睡前使用身體乳浸潤一夜的肌膚，滑嫩有感，淡淡的香氣稍嫌不夠，出門前可以使用水噴霧噴灑在肌膚，除了強化香味的層次之外，更可以為肌膚補水保濕，同時振奮一整天的好心情，為每一天重啟快樂幸運能量。

＃évoke醒沐 濱海旅行淨白沐浴露＋簡單 2 P.M.靜謐之島滾珠香水油

MIT保養品牌簡單在2023年末發表全新的品牌醒沐，首發商品推出全新的兩款香氛沐浴露，運用海鹽薰衣草融合雪松香氣的沐浴露，宛如沐浴在沙灘上的明媚陽光，充滿暖意與和諧的氛圍，最適合在城市紛擾的吵雜中，讓沐浴成為跳脫世界紛擾的放鬆時刻。

在沐浴完後、出門前，想強調一下平和柔美的香氣，不妨可以使用簡單在之前就推出的2 P.M.靜謐之島香水油，一上市就成為熱銷單品的滾珠瓶，裡面蘊含與沐浴露關聯的薰衣草成分，透過兩種同樣的香氣為不同的單品連結，散發出專屬自己的混搭氛圍。