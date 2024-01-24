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皮膚科醫師曝「讓你白花錢」的4種保養品　小心沒效還傷肌膚

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▲▼皮膚科醫師曝「讓你白花錢」4保養品。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師提醒，想有好肌膚先避開可能傷害肌膚的產品。（圖／翻攝IG@hince_official、@moeka_nozaki）

記者張毓容／台北報導　

不少女生為了維持肌膚好狀態，在保養美妝品上花錢不手軟，但你知道嗎？有些產品看似好用，其實卻容易傷害肌膚，甚至讓肌膚敏感、使肌膚問題加重！知名皮膚科醫師廖苑利就列出4種產品，建議別常用、甚至不用買，以免花錢反而讓肌膚變糟。

＃拔除式粉刺貼

拔除式粉刺貼撕掉的只是肌膚表面的黑頭，而且撕拉的過程容易刺激毛孔，造成皮膚敏感，甚至引起毛孔粗大問題。

廖醫師表示，有黑頭粉刺是正常的現象，作為毛孔的代謝物，黑頭會一直產生，想要改善黑頭情況就是要幫助粉刺代謝、減少數量。建議可擦蘋果杏仁酸幫助控油、疏通毛孔，能使黑頭、粉刺的數量漸漸變少；另外，偶爾可以用粉刺針輕輕刮鬆黑頭，幫助一些黑頭脫落，但要注意不能每天都刮，刮的時候也不能太用力。

▲▼皮膚科醫師曝「讓你白花錢」4保養品。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想去除肌膚上的粗糙小顆粒，醫師建議使用含酸類保養品或身體乳取代磨砂膏。（圖／翻攝IG@ahc.official）

＃磨砂膏

磨砂膏並不能使「雞皮膚」的狀況好轉，這個問題多數是天生的遺傳膚質，用太多磨砂膏反而容易加劇狀況，進而出現屏障受損，引起皮膚敏感。

想要改善，廖醫師建議可使用維A酸乳膏、水楊酸乳膏或是含有果酸類的身體乳擦在「雞皮膚」、暗沉關節處等局部。

＃皂鹼洗面乳

皂鹼的清潔力雖然強，但也很容易讓肌膚出現乾燥緊繃、屏障受損的刺激反應，造成肌膚油脂反射性地增多，進而引發痘痘問題。

廖醫師建議，如果是健康肌膚和出油旺盛的油性肌，一周內最多用一次，最好可選擇胺基酸/APG類的弱酸性清潔慕斯或洗面乳。

▲▼皮膚科醫師曝「讓你白花錢」4保養品。（圖／翻攝ＩＧ）

▲醫師提醒，卸妝水使用方式容易使肌膚泛紅過敏。（圖／翻攝IG@aoihamada）

＃卸妝水

卸妝水都要搭配化妝棉且反覆在臉上磨擦，很容易引起皮膚泛紅過敏，造成肌膚敏感、屏障受損等現象。

建議選擇卸妝乳，卸妝乳在卸妝清潔時不會摩擦肌膚，且比較溫和，能夠更好的保護皮膚屏障層。

關鍵字：

保養, 護膚, 保養品, 美容產品, 沒效, 傷臉, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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