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巴黎男裝周／HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE抱枕成最大驚喜！皺褶與色彩合一

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記者鮑璿安 ／綜合報導

以三宅皺褶為標誌性特色的HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 在巴黎男裝周上發表了2024/25秋冬大秀，無不體現「一塊布料」是如何變幻莫測，本季攜手藝術家Ronan Bouroullec進行創造，激發了皺褶多彩靈動、工藝非凡的特性，以外套收納而成的抱枕，可呈現畫作原貌，驚喜連連。

▲▼ HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲▼ HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲▼ HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE在巴黎的Palais de Tokyo東京宮發表秋冬大秀 。（圖／品牌提供）

品牌選址於巴黎的Palais de Tokyo東京宮發表，本季以「身臨創作野境」為題，在秀場的佈置上也打破常規，取自藝廊概念，將服裝轉化為畫作展示於牆面，理解上更為直接鮮明。而布料始終是HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE呈現創意的利器，本季攜手藝術家Ronan Bouroullec將代表性畫作與服裝融合，Ronan Bouroullec畫風鮮明、超現實又具有朦朧感，以他代表作《Drawing》與褶縐面料合一，原畫作中的白色空間轉化為服裝一部份，體現色彩、皺褶的流動性，也進一步以多彩紗線編織而成圍巾單品，可自由著掛在脖子或是手臂上，讓畫作栩栩如生。

▲▼ HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲▼ HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲Drawing與品牌標誌性的褶縐面料融為一體 。（圖／品牌提供）

▲▼ HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲外套收納成為抱枕 。（圖／品牌提供）

▲▼ HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲原畫作中無數的線條搖曳生姿，穿上後即可沈浸於畫作之中。（圖／品牌提供）

 細膩對待布料藉此彰顯印花之美，HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE選用了刺繡和印刷方式，絲網印刷將每種顏色獨立的印製在面料上，忠實還原畫作原貌；刺繡技法將線條輕柔地延伸搖曳生姿，打造出輕柔的披風、長版襯衫等日常單品。秀上模特兒還捧著一顆抱枕登場，該抱枕其實是外套收納而成，當收納完成時即呈現畫作原樣，作為外套穿著時，顏色則被反轉，是品牌藏入的驚喜彩蛋。

▲▼ HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲▼ HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲▼ HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith標誌性色彩印花結合20世紀英國著裝典範 。（圖／品牌提供）

Paul Smith 也在近日發表2024秋冬男裝秀，將傳統元素與現代主義設計並置，喚起20世紀英國著裝典範，打造剪裁更豐滿寬鬆的西裝、雙褶長褲，混合多彩色系呼應了二戰時期騎兵軍用外套。本系列的印花核心「Photogram」靈感來自設計師Yves Saint Laurent和他的合作夥伴Pierre Bergé在家中發現的裝飾壁紙，將色彩打亂投射服飾中，形塑現代而經典的衣櫥概念。

關鍵字：

時尚, 男裝, HOMMEPLISSÉISSEYMIYAKE, 巴黎男裝周, 藝術

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