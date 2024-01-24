巴黎高訂周／香奈兒終於吹芭蕾舞風Balletcore薄紗裙崛起！　昆凌現身看秀

記者鮑璿安 ／ 台北報導

2024春夏巴黎高訂周精彩登場，CHANEL昨23日發表2024 春夏高級訂製服系列，將這一季取名為The Button，靈感來源於鈕扣，而芭蕾舞舞蹈則象徵穿針引線般一一串起大秀亮點，以輕柔色彩和透視感材質打造浪漫情懷。品牌大使昆凌、韓團 NewJeans 成員Minji 皆受邀看秀製造話題。





▲（依序） CHANEL品牌大使看秀，韓團 NewJeans 成員Minji 、昆凌。（圖／品牌提供）

▲香奈兒2024春夏高級訂製服系列秀場呈現一顆巨大的鈕扣，品牌大使瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）開秀。（圖／品牌提供）

香奈兒本次以外套袖口上遺失的鈕扣為預告線索，順著揭開2024春夏高級訂製服系列大秀的核心，作為香奈兒符碼之一，鈕扣被視為寶石一般的存在，得以擺脫一切行動上的束縛。本季藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）則將這枚珠寶鈕扣帶進芭蕾與舞蹈的世界，以舞蹈來探索亦柔亦剛的女性本質，她說道，「對我而言，舞蹈令我聯想起深刻觸動內心的故事與情感，我也十分樂意傳承與訴說」。

▲此系列以輕柔的粉白及水彩色調為主軸，許多Balletcore 芭蕾舞風潮的經典要素一一重現。（圖／品牌提供）

大秀一開始，由品牌大使瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）打頭陣，身穿點綴褶皺裝飾的粗花呢夾克搭配白色紗裙，隆重揭開序幕。然而距離香奈兒女士首次設計芭蕾舞裝已過去一個世紀，來自俄羅斯芭蕾舞團的Leon Bakst和Sergei Diaghilev重新給了品牌啟發，此系列以輕柔的粉白及水彩色調為主軸，許多Balletcore 芭蕾舞風潮的經典要素一一重現。

▲花卉與薄紗的浪漫結合。（圖／品牌提供）

小蝴蝶領結、薄紗口袋裝飾、有著透視效果的直筒短裙、白色舞襪貫穿其中，透過極致工藝手法，以拉菲草刺繡製成花呢，花卉圖案緊密貼合斜紋軟呢布料，或是混合透膚蕾絲材質，以輕快步伐呈現透明感。最後仍是香奈兒新娘的收尾風格，一件現代化的收腰短裙混合長白紗，寫下浪漫結尾。





▲香奈兒新娘壓軸登場。（圖／品牌提供）