巴黎男裝周／LOEWE蝴蝶結上衣女生想搶來穿　皮帶沒繫好就能上街

▲LOEWE 2024秋冬男裝系列在巴黎發表。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

LOEWE的藝術性一直以不同效果存在，而且總有令人欣喜的記憶點，例如2024秋冬男裝，從開場第一套就有的超長蝴蝶結，很靈活、很搶眼，並延續在多款設計中。服裝的比例與細節都相當有趣，寬褲似街頭工裝的2.0版，再踩雙滑板鞋，很潮的同時也吐露一股優雅感，刻意不繫好的皮帶，讓皮帶頭晃啊晃，創意總監Jonathan Anderson的作品，絕不無聊。

▲蝴蝶結相當搶眼。

▲寬褲如工裝褲的進階版。

▲豐富的層次相當有趣，沒繫好的皮帶很有效果。

陳昊森受邀前往巴黎欣賞LOEWE的2024秋冬男裝秀，第一次看秀的他開心表示：「這一季的服裝我都超愛！」並與創意總監Jonathan Anderson見面合照，同場嘉賓還有品牌大使「格雷總裁」傑米道南（Jamie Dornan）、二代蜘蛛人安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）、泰國F4中飾演花澤類的Dew Jirawat、泰星Phuwin（陳普明）等等，星光相當耀眼。

▲陳昊森（右）與LOEWE創意總監Jonathan Anderson。（圖／翻攝chenhaosen802 IG）



▲陳昊森在巴黎參加LOEWE 2024秋冬秀。



▲傑米道南。



▲二代蜘蛛人安德魯加菲爾德。



▲泰星Dew Jirawat（左）與Phuwin。

LOEWE這次的主題其實是對當今社會文化的反思，媒體、社群、狗仔等等的一路發展，讓大眾的思考與感官變得不一樣，美國藝術家Richard Hawkins以拼貼為主要的創作方式，將照片、影像重組出故事，現在的媒體文化、狗仔拍攝的名人都是他的素材，LOEWE與他合作，以針織、刺繡等不同手法，將圖像放在服裝、包款上，以大膽的視覺效果呈現，他也將LOEWE大秀現場嘉賓的互動重製成短影片，令人咀嚼再三。

▲美國藝術家Richard Hawkins的作品被重新詮釋用於服裝、配件。

服裝上的大型蝴蝶結有時在領口，有時是抽繩，垂墜而下很有流動感，與女裝系列相同的包款如 Squeeze、Puzzle Fold尺寸加大，材質有色彩鮮明的皮革、丹寧布料，或是珠飾刺繡等等，展現出不同個性，實穿度很高的滑板鞋有單色也有拼接，日常裡的穿搭，輕鬆套上就很有態度。

▲領口的大型蝴蝶結，在不同材質的服裝上出現。

▲Squeeze包（左）。



▲Puzzle Fold包。

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LOUIS VUITTON

LV在2024秋冬以牛仔為主題，男裝創意總監菲董（Pharrell Williams）讓LV的工藝走進美國西部服裝原生工作服，牛仔布上裝飾著珍珠、亮片、花卉刺繡，經過銅染水洗，以陽光、雨滴或西部花卉圖案印花點綴，更驚喜與Timberland攜手推出聯名黃靴，翻開鞋舌藏著老花，很有話題。

DIOR

DIOR 2024秋冬男裝從芭蕾舞者Rudolf Nureyev取材，延伸出一系列華美精緻的男士高級訂製服，芭蕾舞鞋更是焦點，搭配短褲、襪子，亮麗出色。男裝創意總監Kim Jones表示，2024秋冬著重在時裝與高級訂製服的對比，並解釋：「就像舞台上與幕後的分別，或Rudolf Nureyev戲劇化人生與現實生活的差異，這次的作品，也可以說是芭蕾舞者與DIOR歷史的相遇。」