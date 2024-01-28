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《京城怪物》韓韶禧維持好身材5大秘訣！吃原型食物、睡飽飽很重要

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文／妞新聞

韓韶禧（韓素希）主演的Netflix劇集《京城怪物》第1季完整上架。韓韶禧無論飾演古時偵探或現代女生，都能駕馭百變造型，予人漂亮氣質的感覺。她亦非常敬業，曾在《夫妻的世界》中由47公斤減至45公斤，亦為拍攝《以吾之名》增肌10公斤，過後更很快變回纖瘦。她曾分享自己維持好身材的5大秘訣，大家不妨參考一下。

韓韶禧維持身材秘訣

1.保持適當的減肥心態

▲韓韶禧。（圖／IG@xeesoxee，下同）

若然無減肥目標，很快便容易放棄。韓韶禧表示因為工作需要，才不得已維持纖瘦身材，但凡事都要以健康為首要。她早前曾在直播中，強調「瘦不一定漂亮，健康樣子才漂亮」，並指因工作才瘦身，不然也會維持正常體重。

雖然她會透過控制飲食減肥，但偶爾都會放縱自己，曾於社交媒體分享與健身教練的對話，抱怨只吃雞胸肉根本活不下去，還特意上傳泡麵照片，可見她在減肥的同時，仍會以保持輕鬆心態，讓自己慢慢養成習慣。

2.每一口咀嚼50下

都市人生活急促，很多事都要求效率，寧願縮短吃飯時間，換取做更多事。不過韓韶禧則追求慢活，曾在社交媒體直播吃飯，每吃一口都咀嚼約50下，這樣不僅可以促進腸道消化，亦可減少胃部負擔，更有效地消化食物，維持消化系統的健康。

 3.盡量攝取原型食物

韓韶禧曾在訪問時，表示會透過飲食管理身材，盡量避免高熱量食物，包括澱粉和甜品等，並多攝取原型食物，減少致肥機會。她日常會選擇雞胸肉和蔬菜作主餐，不過如上述所言，她偶爾都會放縱偷吃泡麵，讓自己保持健康的減肥心態。

 4.每周保持運動習慣

韓韶禧曾為《以吾之名》增肌10公斤，不過在劇中依然看來不胖，原因在於她每周都會積極運動，讓身形線條看來結實。她曾提到有固定的運動習慣，亦會每天適當地拉筋，以瑜伽、皮拉提斯及重訓等，更有效地增肌減脂保持好身材。她亦表示自己平日最愛騎單車，會趁拍劇空檔每天進行半小時。

5.睡眠充足很重要

擁有優質睡眠可減少食慾，避免吃過量！日本肥胖權威醫師左藤桂子，曾在節目表示睡眠與肥胖有關，正確睡眠更可促進蛋白質合成，幫助肌肉細胞增生，並每次消耗300卡路里，相當於慢跑1小時。韓韶禧會在睡前不玩手機，以免影響褪黑激素分泌，這樣就可提升睡眠質素，幫助減肥之餘，亦減少身體負擔，肌膚和臉色也較精神紅潤。

文章授權轉載自《香港01

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 京城怪物, 韓韶禧, 瘦身

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