CITIZEN 2024男錶新品亮相　拿莫‧伊漾、徐若熙「錶」現運動型男魅力

▲拿莫‧伊漾、徐若熙擔任CITIZEN品牌之友，「錶」現運動型男魅力，詮釋光動能全球電波對時錶始終向前的原動力。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

在2023亞洲棒球錦標賽大放異彩，獲封「台灣隊長2.0」的拿莫‧伊漾，以及被韓國媒體譽為「怪物投手」的徐若熙，受邀擔任CITIZEN品牌之友，難得以俐落休閒西裝造型亮相，「錶」現運動型男魅力。

▲拿莫‧伊漾(右)、徐若熙受邀擔任CITIZEN品牌之友。（圖／CITIZEN提供）

兩人跨足時尚圈，笑說比在大巨蛋打球緊張，擺拍Pose也都現學現賣，但還是給自己的精品錶處女秀打了高分。「我覺得100分，對我來說這是第一次，我也覺得沒有什麼缺點」穿搭以米白色系為主的拿莫‧伊漾，自認「有王子風範」表現滿分；而走黑白低調風格的徐若熙則給自己90分，「因為我講話比較慢，對，害羞」。

▲HAKUTO-R限定錶款AT8285-68Z能滿足動靜皆宜的拿莫‧伊漾。（圖／CITIZEN提供）

搶先戴上CITIZEN 2024全新光動能全球電波對時錶，也讓兩人愛不釋手。「CITIZEN獨家技術超級鈦材質戴起來非常輕盈，而且它是防水的，在戶外去玩或彈吉他、寫書法，很盛大的場合也都可以戴，它的外表又很帥，錶面會隨著光線不同的角度，會有不一樣的顏色，非常酷。」HAKUTO-R 限定錶款AT8285-68Z，能滿足動靜皆宜的拿莫‧伊漾。

▲亞洲限定款AT9128-87X設計符合徐若熙的收藏喜好。（圖／CITIZEN提供）

「第一印象，當然看到這手錶好像不錯，它的錶面是大地綠，很適合喜歡親近自然的我，它也跟上最新環保潮流，因為是光動能技術，任何自然光源都可以提供手錶電能跟動力，還有世界時區功能，出國玩或比賽的時候，一個小動作就可以跳到當地時區，我覺得滿方便。」亞洲限定款AT9128-87X設計則符合徐若熙的收藏喜好。

▲CITIZEN台灣分公司總經理渡邉将人(中)與拿莫．伊漾、徐若熙一同投出好運直球。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN秉持著Better Starts Now的精神，持續開拓腕錶新領域，也與拿莫‧伊漾和徐若熙勇於面對挑戰、超越自我的信念不謀而合。拿莫‧伊漾認為「跟CITIZEN相同的就是不斷地再進步、不斷地突破，對我來說就是要一直再精進自己，讓自己更進步。」徐若熙更分享自己的座右銘「只要面對著陽光努力向上，每一天就會變得單純而美好」，正如同手上的光動能腕錶，只要有充足的可見光就能保持運行，相信保持正面的心情去比賽、練習，就可以獲得回報！

▲HAKUTO-R限定錶款AT8285-68Z錶盤呈現由藍到紫的漸層，NT$57,800。（圖／記者謝盛帆攝；以下同）

CITIZEN 2024年延續「時間 啟動」主張，攜手兩位體壇新星，詮釋光動能全球電波對時錶始終向前的原動力，系列新品也同步展出。CITIZEN企劃部副理Jeff表示：「拿莫．伊漾所配戴的HAKUTO-R限定錶款AT8285-68Z，採用FUJIFILM公司結構色墨水技術及環保材質所製成的錶盤，呈現月球美感，搭配DLC高耐磨處理的超級鈦錶殼錶帶，重量約不鏽鋼60%，硬度約不鏽鋼的5倍；徐若熙所配戴的亞洲限定AT9128-87X設計概念取自陽光灑落在大地的情景，搭配以BIP電鍍的全黑錶殼錶帶，呈現不同的質感。」

▲光動能全球電波對時錶亞洲限定款AT9128-87X設計以大自然美景為概念主軸，NT$30,800。

此外，CITIZEN在2024年第一季也與PANTONE推出限定機械腕錶，五種錶盤顏色都是PANTONE色彩權威專家精心建議，包括夢幻粉、炫光藍、沉穩綠，以及兩款通路限定版暖柔沙、熾烈紅，都能點綴配戴者的獨特個性，展現獨到的時尚風采。

▲CITIZEN x PANTONE限定機械錶，共有五種獨特色調。錶盤顏色都是PANTONE色彩權威專家精心建議，包括夢幻粉、炫光藍、沉穩綠，及兩款通路限定版暖柔沙、熾烈紅，PANTONE限定錶款NT$14,800。

CITIZEN持續進化，融合日系美學與創新工藝，提供高品質腕錶，陪伴不同風格的男性創造專屬時間價值。Better Starts Now！2024大膽追求更高的目標，就從現在開始一手掌握。