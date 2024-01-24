曾之喬曝婚姻現況「給彼此空間」　吳慷仁推薦Burberry中性包寵女友

記者鮑璿安／台北報導

Burberry全新專門店於台北新光三越Diamond Towers開幕，今（24日）邀請甫獲金馬影帝的吳慷仁、曾之喬、林哲熹與林映唯共襄盛舉，曾之喬許久未出席時尚活動，與辰亦儒的婚姻狀況也受到關注，對此她大方表示兩人都是低調的人，會給彼此保留空間，而農曆新年將至，辰亦儒也將回台和家人過節。

▲（左起）林哲熹、曾之喬、吳慷仁與林映唯來到Burberry新店。（圖／品牌提供）

吳慷仁率先穿上2024春夏系列風衣以及襯衫，他第一次來到Diamond Towers的Burberry新店，透露自己非常喜歡品牌的包包，尤其愛好有分量感的五金元素，「那些（五金）重量點綴在包上存在感很強，配件也很中性，男生送給女生很適合，自己拿來背也很好。」表示不排斥跟邵雨薇背一樣的包款。





▲曾之喬身著一襲春季斜向格紋高領針織衫與百褶裙 。（圖／品牌提供）

曾之喬身著一襲春季斜向格紋高領針織衫與百褶裙，許久未「公開營業」，她表示自己前段時間想要遠離社群，適時登出女藝人的狀態，外界好奇她與另一半辰亦儒的婚姻狀態，曾之喬說兩人都是比較注重隱私的類型，再加上結婚滿4年，默默邁向老夫老妻的相處模式，為各自留下空間，是否還會舉辦婚禮？曾之喬則說：「已經過了想辦婚禮的衝動，不一定會辦」。





▲林哲熹穿上櫻草色格紋羊毛外套 。（圖／品牌提供）

▲林映唯。（圖／品牌提供）

林哲熹和經紀人女友Cindy愛情長跑10年求婚成功，這次現身也不忘放閃，他透露求婚後雖然生活方式沒有改變，但心態上感受不一樣，也甜蜜為未婚妻物色包款。林映唯演繹格紋羊毛蘇格蘭裙風格洋裝搭配長靴，她認為慵懶風非常義式，自己也偏好洋蔥式穿搭，到室內就可以脫掉。





▲Burberry全新專門店於台北新光三越Diamond Towers開幕。（圖／品牌提供）





▲Burberry Rocking Horse莓色牛皮肩背包 。（圖／品牌提供）





▲Burberry Shield騎士藍羊皮單肩包 。（圖／品牌提供）

Burberry全新專門店佔地约186平方米，共兩層樓，陳設創意總監Daniel Lee最新的春季男女裝系列。本季以精細剪裁注入風衣、車用大衣、粗呢大衣等單品，透過騎士藍、威爾斯格紋和千鳥格緹花豐富視覺體驗，打造結合多功能、實穿性的品牌服飾。獨賣包款則為緞帶紫、樹莓紅色的Rocking Horse系列，營造強烈辨識度。



▲ me ISSEY MIYAKE「Greetings！me COLORS」店裝設計為活潑的巨型鉛筆樣貌。（圖／品牌提供）

同時，me ISSEY MIYAKE1月18日至2月21日在台北NOKE忠泰樂生活帶來快閃店，品牌為人熟知的褶皺工藝，是使用4倍大的布料雙向熱壓製成密褶，以輕盈、輕便、易於保養為特點，格外具有辨識度。本次快閃店「Greetings！me COLORS」店裝設計為活潑的巨型鉛筆樣貌，猶如時尚遊樂園，限定品項包含10色調色盤密褶、12色褶包、12色昆布包與10色圍巾，一字排開以調色盤般的多樣色系造福粉絲。