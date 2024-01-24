A醇、A醛保養品5大常見QA！為什麼是黃色的、能不能白天擦？

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

維他命A成分這兩年爆紅，成為最熱門的話題保養品成分，但是因為功效很強，所以在使用的時候有不少小細節需要注意，以下就盤點維他命A保養最容易出現的5個問題，讓你更全面的了解可以怎麼用。

Q1：保養品擠出來淡黃色是壞掉了嗎？

沒有，像是市面上常見的A醇或是A醛的原料本來就是黃色的，所以製作出來的精華或是乳液本來就會偏淡淡的黃色，但不是深黃色，所以不需要擔心。

Q2：使用維他命A產品的限制？

目前市面上多以A醇或是A醛的成分為主，在使用前不建議使用磨砂膏或是去角質類的產品，還有維他命C、酸類的成分，因為其成分相對來說較為刺激，若是過度磨皮很容易引發過敏泛紅等反應。

Q3：孕婦可以使用嗎？

不適合，連哺乳期的媽媽也最好不要，建議在任何保養品以及身體呵護的產品前，先詢問過醫師，確保其安全再行使用。

Q4：能在白天使用嗎？

A醇或A醛的成分遇到紫外線會分解，同時對肌膚在塗抹產品之後會較為敏感，很可能會引起泛紅反應，因此建議在夜間使用，真的需要日間塗抹，也要用SPF30以上的防曬品加強防曬。

Q5：第一次使用需要注意的事情？

第一次用A醇或A醛的產品可能肌膚會有乾燥或是泛紅的現象，所以需要建立肌膚耐受性，剛開始建議2到3天使用一次，再慢慢增加頻率，同時搭配高保濕的產品加強補水修護。

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