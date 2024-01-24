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A醇、A醛保養品5大常見QA！為什麼是黃色的、能不能白天擦？

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、達志示意圖

維他命A成分這兩年爆紅，成為最熱門的話題保養品成分，但是因為功效很強，所以在使用的時候有不少小細節需要注意，以下就盤點維他命A保養最容易出現的5個問題，讓你更全面的了解可以怎麼用。

▲維他命A,保養品,AHC,品木宣言,伊麗莎白雅頓,VERSO,保養,。（圖／品牌提供）

Q1：保養品擠出來淡黃色是壞掉了嗎？

沒有，像是市面上常見的A醇或是A醛的原料本來就是黃色的，所以製作出來的精華或是乳液本來就會偏淡淡的黃色，但不是深黃色，所以不需要擔心。

Q2：使用維他命A產品的限制？

目前市面上多以A醇或是A醛的成分為主，在使用前不建議使用磨砂膏或是去角質類的產品，還有維他命C、酸類的成分，因為其成分相對來說較為刺激，若是過度磨皮很容易引發過敏泛紅等反應。

▲維他命A,保養品,AHC,品木宣言,伊麗莎白雅頓,VERSO,保養,。（圖／品牌提供）

Q3：孕婦可以使用嗎？

不適合，連哺乳期的媽媽也最好不要，建議在任何保養品以及身體呵護的產品前，先詢問過醫師，確保其安全再行使用。

Q4：能在白天使用嗎？

A醇或A醛的成分遇到紫外線會分解，同時對肌膚在塗抹產品之後會較為敏感，很可能會引起泛紅反應，因此建議在夜間使用，真的需要日間塗抹，也要用SPF30以上的防曬品加強防曬。

Q5：第一次使用需要注意的事情？

第一次用A醇或A醛的產品可能肌膚會有乾燥或是泛紅的現象，所以需要建立肌膚耐受性，剛開始建議2到3天使用一次，再慢慢增加頻率，同時搭配高保濕的產品加強補水修護。

【推薦單品】

＃AHC PRO+ A醛逆時煥活緊緻精華，30ml、售價1450元

▲維他命A,保養品,AHC,品木宣言,伊麗莎白雅頓,VERSO,保養,。（圖／品牌提供）

由南韓專業團隊研發A醛抗老因子，同時添加五胜肽、六胜肽、沒藥醇、神經醯胺等成分，讓肌膚變得更加細緻、平滑，同時幫助預防乾燥細紋出現，讓肌膚重現緊緻，加入高純度93%膠原蛋白，讓肌膚重現彈力細嫩。

＃品木宣言 駐顏有樹撫紋煥膚A醇精華，30ml、售價2850元

▲品木宣言。（圖／記者李薇攝）

這是品木宣言旗下第一款A醇保養，因為使用協同膠原蛋白合作的A醇，所以不需要陣痛期，就可以輕鬆達到抗老效果，搭配逆齡榆樹木、撫紋六胜肽、深海巨藻萃取成分，使用起來更為溫和有效，同時乳液的質感一抹就很好吸收，輕鬆養出零細紋美肌。

＃伊麗莎白雅頓 HPR玫瑰金抗痕膠囊，30顆、售價2050元

▲伊麗莎白雅頓,雅頓,德卡,保養,早C晚A。（圖／品牌提供）

從早C晚A都還沒開始流行的時候，「膠囊霸主」雅頓早就發現A醇優秀的抗皺能力，在2018年上市玫瑰金抗痕膠囊，運用A醇加上分子釘，在逆齡同時加強保濕潤澤；2023年更迎來全方位升級，推出「HPR玫瑰金抗痕膠囊」，全新配方運用超智慧雙A精華，A醇加上HPR新世代維他命A成分，不僅功效更好，溫和度也提升，再也不需要適應期。

＃VERSO N°7 極致逆齡淨膚精露，30ml、售價6200元

▲修麗可,醉象,蘭芝,A醇,保養,Wayne Goss,Goss,kiehl`s,契爾氏,理膚寶水,AHC,VERSO,資生堂,。（圖／品牌提供）

「A醇專家」VERSO以高效簡約的單品，深受成分粉絲喜愛，經典獨家逆齡科技8倍A醇，早就是創新之舉，這次再度推出全新科技NEAR 1，運用全方位維生素A精華結合菸鹼醯胺，等於雙重抗老一次滿足，搭配20%角鯊烷，親膚性更高，能迅速滲透進肌膚底層。

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關鍵字：

維他命A, 保養品, AHC, 品木宣言, 伊麗莎白雅頓, VERSO, 保養

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