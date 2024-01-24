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一抹秒速吸收的保濕精華！妝前、睡前使用都不黏膩

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

冬季肌膚乾燥，回到家裡又會開暖氣，只會越來越緊繃，以下就盤點多款厲害的保濕精華，一抹就可以秒速吸收，同時CP值也很高，妝前用也很可以。

＃Der ZÖMAR 火掌極萃保濕精華，售價1980元

保養。（圖／品牌提供）

以「咬標面膜」創新包裝打造出個性設計，Der ZÖMAR不只專注在面膜，於2024年發表全新的保養系列，其中，最推薦火掌極萃保濕精華，運用仙人掌花稀萃協同超級食物益生元與後生元，細緻水感的凝膠質地，一抹在肌膚化開，迅速吸收之後，留下不黏膩的保濕感。

＃Fées Beauté法緻 無限湧泉精華，售價1880元

保養。（圖／品牌提供）

擁有法式極簡概念的法緻最早主打嬰幼兒系列護膚為主，後續開始關注大人肌膚呵護，首發沐浴類型單品，2023年更是全面推出臉部保養精華，其中，無限湧泉精華添加水解米蛋白、玻尿酸與植物性天然保濕因子NMF，超水感的質地一抹秒速吸收，保濕超有感。

＃Target Pro by Watsons肌膚專研 全效重點修護保濕安瓶精華，售價1080元

保養。（圖／品牌提供）

肌膚專研推出全新的高效精華成分，其中，專注於保濕的安瓶裡面添加玻尿酸及維他命B5，特別適合年輕或是敏感的肌膚，迅速可以為肌膚注入滿滿的水分與能量，甚至可以在妝前使用，打造細緻嫩透彈潤的好膚質。

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關鍵字：

Der ZÖMAR, Fées Beauté, 法緻, Target Pro by Watsons, 肌膚專研, 保養, 保濕

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