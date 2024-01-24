3D列印超高濃度玻尿酸貼片　一放上臉就立刻消失！

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

隨著科技發達，保養品不再侷限於精華、乳霜等塗抹類型，以下就盤點多款獨特使用方式的美容小物，透過微針面膜、撕拉型的面膜，幫助潤透肌膚一整晚。

＃BAKEL 46%玻尿酸3D專利極效面膜，售價9500元

藥學博士Dr. Raffaella Gregoris曾任多個品牌的美妝配方師，想透過更純淨、高效的方式，為廣大群眾提供更好的保養品，因此於義大利創立BAKEL，100%活性配方運用3D列印技術製作出「玻尿酸纖維」，洗完臉瞬間貼上肌膚，可以讓高濃度的純玻尿酸在肌膚形成細密的網，零死角注入滿滿呵護能量，迅速撫紋超有感。

＃MEDITHERAPY 金絲抗老緊緻拉提面膜，售價792元





靈感源自埃及艷后敷黃金面膜永保青春的靈感，南韓保養品牌MEDITHERAPY推出全新拉提面膜，運用高濃度膠原蛋白搭配82.5%液態黃金，可以迅速在肌膚上形成保護膜，一整晚封存所有養護能量，讓肌膚一夜就有機會變年輕。

＃111SKIN 星旅極效晚安微導面膜，售價4580元

來自英國倫敦科技的保養品牌111SKIN在日前推出星旅極效晚安微導面膜，超特別的是每一片上面佈滿150支微針三角錐，貼於肌膚的時候可以達到更好的親膚性，為肌膚注入高濃度玻尿酸、維他命C，深層幫助肌膚全方位補水透亮。