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遠百春節檔期推「精品高回饋」　消費滿萬元回送800元媲美周年慶

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▲遠百、麗晶精品春節檔期。（圖／業者提供）

▲遠百春節檔期針對4大店一樓精品推回饋，此為板橋大遠百。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

即將迎來2024年春節百貨檔期，遠百集結旗下四大精品門店，推出少見的各店1樓精品滿額回饋，整整12天檔期，推出消費滿1萬元即享500元至800元的回饋，幾乎囊括遠百旗下所有精品品牌，此外服飾、保健器材、大家電也同推滿額回饋，要讓消費者開春就準備買翻。

▲遠百、麗晶精品春節檔期。（圖／業者提供）

▲遠百信義A13 Chloé農曆年系列Woody粉色小型托特包。（圖／業者提供）

2023年因疫情解封出現實體報復性消費潮，百貨零售業績暢旺，遠百去年業績600億元，在去年12月初已經提前達標，去年全年業績達628億元漂亮收官，今年目標預計再成長2％，為迎接全年三大檔期之一的春節，也祭出相當少見的精品回饋，優惠幅度媲美周年慶，準備打響2024開春第一炮。

▲遠百、麗晶精品春節檔期。（圖／業者提供）

▲台中大遠百CLUB DESIGNER ANYA HINDMARCH龍年卡夾。（圖／業者提供）

遠百集結旗下4大精品門店，包括台中大遠百、板橋大遠百、遠百竹北與遠百信義A13，從2／7至2／18期間，針對各店一樓精品推出刷特定信用卡分期滿額回饋，板橋大遠百與遠百竹北一樓精品如GUCCI、BURBERRY、LOEWE等，消費滿1萬元送800元抵用券；台中大遠百、遠百信義A13一樓精品，消費滿1萬元送500元抵用券，以上均可累計，單筆回饋最高20萬元。

▲遠百、麗晶精品春節檔期。（圖／業者提供）

▲板橋大遠百LONGINES浪琴表全球限量龍年限定腕表。（圖／業者提供）

此外，從2／7至2／21全台遠東百貨也推服飾、大家電等品項滿額贈優惠，服飾當日累計5,000元送250元抵用券、消費滿3萬元加碼送300元抵用券，遠百APP會員單筆消費滿5,000元，再加贈250元抵用券；保健器材單筆消費滿5,000元送500元抵用券；大家電單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券，HAPPYGO Pay再獨享全館當日單筆刷5,000元加送200元。

▲遠百、麗晶精品春節檔期。（圖／業者提供）

麗晶精品則於2／1至2／14期間，推出「新春購物節」檔期，消費滿2萬元起可獲贈滿額禮與多重銀行贈禮，優惠期間消費2萬元，可獲北海道椿Tsubaki Salon鬆餅劵；當日消費滿5萬元，可獲晶華牛小排麵禮盒；當日消費滿10萬元可獲Natchtmann貴族飲料杯；當日消費滿30萬元的貴賓可寶格麗晶豔女性淡香水禮盒組；當日消費滿50萬元可獲贈StefanoRicci皇家雄鷹香水。

▲遠百、麗晶精品春節檔期。（圖／業者提供）

▲東方愛馬仕之稱的「上下Shang Xia」將於第一季進駐麗晶精品地下一樓。（圖／業者提供）

▲遠百、麗晶精品春節檔期。（圖／業者提供）

▲遠百、麗晶精品春節檔期。（圖／業者提供）

▲麗晶精品春節檔期消費滿額贈品，北海道椿Tsubaki Salon鬆餅劵（上）；Natchtmann貴族飲料杯（下）。（圖／業者提供）

關鍵字：

遠百, 春節檔期, 精品滿額回饋

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