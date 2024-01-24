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緞金龍2024新春特仕金大氣回歸　高原騎士、裸鑽雪莉龍有巧思

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▲緞金龍高粱、高原騎士、裸鑽雪莉龍年限定版。（圖／各業者提供）

▲緞金龍高粱以直接的視覺衝擊，在春節檔期受到歡迎。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

去年以外瓶超直接喜氣設計上市獲好評的「緞金龍新春特仕版」，今年春節再度回歸，推出「限定招財金瓶」，採用紅金充滿年節意涵的色彩衝擊，讓春節擺滿佳餚的桌上再添光；台灣愛丁頓旗下高原騎士、裸鑽雪莉也針對龍年推出限定包裝，結合傳統春節節慶的祥龍外觀設計與品牌經典酒款，讓你細品也有節慶餘味。

▲緞金龍高粱、高原騎士、裸鑽雪莉龍年限定版。（圖／各業者提供）

繼去年金門酒廠推出首款喜氣紅瓶包裝「緞金龍新春特仕版」，直接大氣的風格造成熱銷；今年在消費者的熱烈敲碗下，延續「可以喝的紅包」概念，推出限定招財金瓶的「緞金龍2024新春特仕金」。外型以金色質感霧面烤漆，加上顯眼的「恭喜發財」四字，好寓意的正紅色與帶財金的「雙色紅包」，帶來濃厚的招財喜氣意涵。

▲緞金龍高粱、高原騎士、裸鑽雪莉龍年限定版。（圖／各業者提供）

「緞金龍2024新春特仕金」酒體經過巧手調和，完美分布的酯花能夠快速包覆味蕾，入口瞬間感受綿甜清新的花果香於味蕾綻放，柔順如緞，尾韻保留高粱獨有的醇厚榖糧香氣，烈酒新手也能輕易入口，更適合擺在年節餐桌佐餐開胃，目前已在全台便利商店、直營門市開賣，售價700元。

▲緞金龍高粱、高原騎士、裸鑽雪莉龍年限定版。（圖／各業者提供）▲緞金龍高粱、高原騎士、裸鑽雪莉龍年限定版。（圖／各業者提供）

高原騎士今年推出台灣獨家龍年新春限量禮盒，以金龍吉祥象徵的2款全新包裝禮盒，突出奧克尼群島雄偉景色及著名的石楠花特色，並以插畫生動呈現，且分別附贈探險風格的戶外露營收納側袋及三角架組合，十足展現高原騎士勇於挑戰的傳奇精神，內含高原騎士12年或15年的單一麥芽蘇格蘭威士忌，售價分別為1,350元與2,830元。

▲緞金龍高粱、高原騎士、裸鑽雪莉龍年限定版。（圖／各業者提供）

裸鑽雪莉今年推出的2024「現在龍來Chill 龍年新春限定禮盒」，外包裝以活潑應景的吉祥龍插畫傳遞專屬春節的暖心祝福，此外禮盒還可透過掃描盒內的QR code，觀看居家調酒酒譜，為春節長假中提供豐富多元的威士忌品飲饗宴，售價950元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

緞金龍, 2024新春特仕金, 愛丁頓, 高原騎士, 裸鑽雪莉

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