頻尿、漏尿好困擾？營養師教改善6秘訣：咖啡、含糖飲料要少喝

▲營養師教從飲食、生活習慣的調整，幫助改善頻尿、漏尿等狀況。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

你是否也常常有跑廁所來不及的經驗？坐長途車總是很擔心要找廁所，大笑、打噴嚏時不小心就滴滴答答，甚至半夜也常要起床跑廁所影響睡眠品質？其實很多女性、媽媽們都有這些類似困擾，知名營養師高敏敏就表示，會造成頻尿、急尿、漏尿等狀況的原因有很多，包括更年期、家族病史、年紀大等，她就分享6招改善小秘訣，教你從飲食和生活習慣養好「下半身」健康。

＃少吃以下食物



高鉀食物有排水、消水腫個功效，但如果有上述急尿、頻尿、漏尿等困擾的人，就別太常吃像是玉米鬚茶、紅豆水、綠豆湯等鉀含量高的食物。

＃避免咖啡因、含糖及碳酸飲飲料



這幾類的飲品都會加重如廁頻率，讓人常跑廁所。

＃控制體重



體重過重會增加肌肉的壓力負擔，也可能增加跑廁所的頻率。

＃控制喝水量



雖然說一天至少要喝2000c.c的水，但建議要以「少量多次」的方式喝水，不要單次喝太多，睡前也要減少喝水，避免夜間常跑廁所，才能一夜到天明。

＃戒菸、戒酒



菸和酒精是刺激性物質，菸酒對身體危害多，營養師建議還是少碰為妙。

＃多吃纖維、保持運動



多吃纖維＋攝取好的油脂，養成規律的排便習慣，並避免用力排便，多運動幫助增加肌群力量。