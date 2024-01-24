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超呆萌1:1可達鴨巨大娃娃來了！「頭痛模樣」神還原必須入手

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記者鮑璿安／台北報導

《精靈寶可夢》裡的虛構生物「可達鴨」因呆萌模樣擄獲不少粉絲，最近Pokémon Center  帶來1:1 尺寸超逼真可達鴨玩偶，療癒外觀和觸感簡直融化人心，一定要收藏！

▲▼ 可達鴨 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ 可達鴨 。（圖／翻攝自官網）

▲日本可達鴨玩偶2024年再度開放預購 。（圖／翻攝自官網）

可達鴨的外型類似一隻鴨子，長期受到頭痛的困擾，呆萌的眼神超療癒，其實早在2020年寶可夢官方就曾經帶來過這款巨大的可達鴨玩偶，當時掀起話題更完售一空。這次終於再度回歸，2024年再度開放預購，尺寸為高 80cm、寬 57cm、深 75cm，算是可達鴨卡通的1:1還原，具有辨識度的黃色身體，搭配上一雙呆萌白色眼睛、三根毛，標誌性特點一樣都沒少，超有熟悉感。

這款可達鴨的姿勢更像是正在頭痛一般，官方售價為30,800日幣，約台幣NT$6,370，目前已經開放預購，預計 7 月中旬開始發貨，感興趣的粉絲們別錯過了。

關鍵字：

精靈寶可夢, 可達鴨, 玩偶, 預購, 日本

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