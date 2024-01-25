韓韶禧脫高跟鞋打赤腳照樣飄仙氣　八木莉可子成DIOR學妹

▲韓韶禧出席DIOR 2024春夏高級訂製服秀。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

韓韶禧為DIOR 2024春夏高級訂製服秀赴巴黎，無論走在哪裡、做什麼都又仙又嬌，通通登上熱搜，幫粉絲簽名時咬筆蓋萌翻天、見到娜塔莉波曼（Natalie Portman）秒變小粉絲，連脫掉高跟鞋打赤腳都能一個回眸散發魅力，身為DIOR品牌大使的她，最近又多了同僚，DIOR宣布日劇《First Love》女星八木莉可子成為DIOR日本時尚與珠寶品牌大使，她是透明系代表又可以很有個性，展現女孩的多元氣質。

▲韓韶禧脫下高跟鞋打赤腳。（圖／翻攝xeesoxee IG）



▲韓韶禧（左）見到娜塔莉波曼，變成小粉絲。（圖／翻攝xeesoxee IG）

22歲的八木莉可子從寶礦力女孩開啟知名度，演出日劇《First Love》中的少女野口也英更名氣高漲，與DIOR關係友好，終於拿下日本時尚與珠寶品牌大使頭銜，首波釋出的形象照換穿兩種造型，都搭配Rose Des Vents系列珠寶，Bar Jacket、牛仔褲與樂福鞋顯得率性，換上洋裝又很優雅，帶出DIOR的不同面向，也讓日本文化與法國精品間有更多連結，八木莉可子表示：「我很榮幸能體驗DIOR迷人的世界與精神。」

▲八木莉可子成為DIOR日本時尚與珠寶品牌大使。

「前輩」韓韶禧在巴黎參加DIOR的2024春夏高級訂製服秀，以一襲2024春夏成衣系列的透視洋裝搭配場外套現身，遇見同為嘉賓的娜塔莉波曼她開心合照，閉眼擺出小鳥依人的姿勢，並留言寫下：「Dreams come true.」興奮之情溢於言表。

高跟鞋穿久了需要舒緩，她脫下高跟鞋拎在手上，雀躍地踮起赤腳快步走，途中一個回眸露出燦笑，讓人隔著螢幕也被迷暈，她並釋出穿DIOR地圖印花睡衣的照片，慵懶地坐在椅子上或輕倚牆面，除了美還是美。

▲韓韶禧在DIOR高訂秀場滑手機。（圖／翻攝xeesoxee IG）



▲穿著DIOR地圖印花睡衣的韓韶禧。（圖／翻攝xeesoxee IG）

各大精品不斷有新的品牌大使加入，近期BALENCIAGA簽下金卡戴珊（Kim Kardashian），其實雙方早已有不少合作，例如金卡戴珊曾為BALENCIAGA走高訂秀、穿著BALENCIAGA的禮服出席MET Gala。FENDI的品牌大使陣容也很強大，包括許光漢、宋慧喬等等，日前宣布女星宋雨琦成為全新品牌形象大使，並表示她的大膽與叛逆，與FENDI不斷創新、超越自我的品牌理念相當契合。

▲BALENCIAGA品牌大使金卡戴珊。



▲FENDI品牌大使許光漢。



▲FENDI品牌大使宋雨琦。