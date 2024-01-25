fb ig video ETtoday search mobile

韓韶禧脫高跟鞋打赤腳照樣飄仙氣　八木莉可子成DIOR學妹

>

▲DIOR。（圖／品牌提供）

▲韓韶禧出席DIOR 2024春夏高級訂製服秀。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

韓韶禧為DIOR 2024春夏高級訂製服秀赴巴黎，無論走在哪裡、做什麼都又仙又嬌，通通登上熱搜，幫粉絲簽名時咬筆蓋萌翻天、見到娜塔莉波曼（Natalie Portman）秒變小粉絲，連脫掉高跟鞋打赤腳都能一個回眸散發魅力，身為DIOR品牌大使的她，最近又多了同僚，DIOR宣布日劇《First Love》女星八木莉可子成為DIOR日本時尚與珠寶品牌大使，她是透明系代表又可以很有個性，展現女孩的多元氣質。

▲DIOR品牌大使。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲韓韶禧脫下高跟鞋打赤腳。（圖／翻攝xeesoxee IG）

▲DIOR品牌大使。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲DIOR品牌大使。（圖／品牌提供、翻攝IG）
▲韓韶禧（左）見到娜塔莉波曼，變成小粉絲。（圖／翻攝xeesoxee IG）

22歲的八木莉可子從寶礦力女孩開啟知名度，演出日劇《First Love》中的少女野口也英更名氣高漲，與DIOR關係友好，終於拿下日本時尚與珠寶品牌大使頭銜，首波釋出的形象照換穿兩種造型，都搭配Rose Des Vents系列珠寶，Bar Jacket、牛仔褲與樂福鞋顯得率性，換上洋裝又很優雅，帶出DIOR的不同面向，也讓日本文化與法國精品間有更多連結，八木莉可子表示：「我很榮幸能體驗DIOR迷人的世界與精神。」

▲DIOR品牌大使。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲DIOR品牌大使。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲DIOR品牌大使。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲八木莉可子成為DIOR日本時尚與珠寶品牌大使。

「前輩」韓韶禧在巴黎參加DIOR的2024春夏高級訂製服秀，以一襲2024春夏成衣系列的透視洋裝搭配場外套現身，遇見同為嘉賓的娜塔莉波曼她開心合照，閉眼擺出小鳥依人的姿勢，並留言寫下：「Dreams come true.」興奮之情溢於言表。

高跟鞋穿久了需要舒緩，她脫下高跟鞋拎在手上，雀躍地踮起赤腳快步走，途中一個回眸露出燦笑，讓人隔著螢幕也被迷暈，她並釋出穿DIOR地圖印花睡衣的照片，慵懶地坐在椅子上或輕倚牆面，除了美還是美。

▲DIOR品牌大使。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲韓韶禧在DIOR高訂秀場滑手機。（圖／翻攝xeesoxee IG）

▲DIOR品牌大使。（圖／品牌提供、翻攝IG）
▲穿著DIOR地圖印花睡衣的韓韶禧。（圖／翻攝xeesoxee IG）

各大精品不斷有新的品牌大使加入，近期BALENCIAGA簽下金卡戴珊（Kim Kardashian），其實雙方早已有不少合作，例如金卡戴珊曾為BALENCIAGA走高訂秀、穿著BALENCIAGA的禮服出席MET Gala。FENDI的品牌大使陣容也很強大，包括許光漢、宋慧喬等等，日前宣布女星宋雨琦成為全新品牌形象大使，並表示她的大膽與叛逆，與FENDI不斷創新、超越自我的品牌理念相當契合。

▲DIOR品牌大使。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲BALENCIAGA品牌大使金卡戴珊。

▲DIOR品牌大使。（圖／品牌提供、翻攝IG）
▲FENDI品牌大使許光漢。

▲DIOR品牌大使。（圖／品牌提供、翻攝IG）
▲FENDI品牌大使宋雨琦。

►話題女王金卡戴珊終於拿下Balenciaga！跟楊紫瓊、妮可基嫚當同事

►Jisoo最愛瑜伽和皮拉提斯！新代言揭曉把Alo Yoga運動服穿得超仙秒戀愛

 

關鍵字：

DIOR, 韓韶禧, 韓素希, 八木莉可子, 品牌大使

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

朋友多卻「藏不住孤獨感」星座Top 3！　第一名心思敏感沒人能懂

朋友多卻「藏不住孤獨感」星座Top 3！　第一名心思敏感沒人能懂

超呆萌1:1可達鴨巨大娃娃來了！「頭痛模樣」神還原必須入手

超呆萌1:1可達鴨巨大娃娃來了！「頭痛模樣」神還原必須入手

韓韶禧脫高跟鞋打赤腳照樣飄仙氣　八木莉可子成DIOR學妹

韓韶禧脫高跟鞋打赤腳照樣飄仙氣　八木莉可子成DIOR學妹

再愛也不會為你改變的3大星座！Top 2不喜歡假裝，想做最真實的自己 你第一眼看到是天鵝還松鼠？選擇它表示超理智又有邏輯 曾之喬曝婚姻現況「給彼此空間」　吳慷仁推薦Burberry中性包寵女友 油煙味好煩？5個「消除廚房異味」小秘訣：橘皮可做天然除臭劑 誰都撩不動最難追星座Top 3！第一名不被花言巧語打動　永遠有保護色 超準心測！挑一顆最喜歡的樹　秒測你的「真實個性」 最愛生悶氣星座Top 3 ！第一名小情緒超多　不肯明說等對方來猜　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面