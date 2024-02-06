說・流行／Bally製鞋起源寵妻故事超浪漫！　加入閃片重現1940年芭蕾舞鞋

記者鮑璿安／專題報導

芭蕾舞鞋使舞者展現輕盈舞姿，在當代芭蕾舞風潮「Balletcore」的流行趨勢催化之下，直至今日芭蕾舞鞋憑著典雅廓形已經成為日常搭配單品之一，以製鞋工藝起家的百年品牌Bally，2024年新作Ballyrina芭蕾鞋系列，致敬品牌傳承173年的多領域製鞋工藝，背後更藏著一段浪漫的小故事。

▲創辦人Carl Bally卡爾巴利夫妻。（圖／品牌提供）

Bally與鞋履的緣分浪漫微妙，創辦人Carl Bally卡爾巴利在創立品牌前，一次偶然的出差旅途中看見櫥窗中一雙美麗的鞋想送給心愛的妻子，卻一時忘記了尺碼，索性買下鞋子所有尺寸，妻子感動地收下兩雙合適的鞋後，Carl將剩下的鞋子在織帶店裡販售，也因此萌生了自己製鞋的想法，1851年隨即在瑞士創辦了Bally。

▲Bally 1940年代生產的芭蕾鞋鞋底刻有芭蕾舞伶標識。（圖／品牌提供）

自二戰期間Bally就標榜手工製鞋，於瑞士打造芭蕾鞋履系列，推動藝術文化發展，為便於芭蕾舞者踮立足尖翩翩起舞，舞鞋需要選用輕柔細膩的緞帶，配以加固保護腳趾的鞋頭設計，翻轉過來鞋底則刻有芭蕾舞伶標識，已是別具歷史意義的鞋款。

▲Byntia以淡雅的池畔藍，綴以細緻亮片 。（圖／品牌提供）

2024年春夏時節，品牌以新作Ballyrina芭蕾鞋系列續寫1940年代典藏設計，擷取自經典作品靈感，挹注現代設計語彙形成古今對話。採用瑪莉珍鞋款為發想，搭扣繫帶再現傳統芭蕾舞鞋的交叉綁帶，皮革滾邊細節使其更精緻。分別打造出3種款式，其中Byntia以淡雅的池畔藍，綴以細緻亮片，裝點腳尖亮點；亦有更符合日常的羊皮平底鞋款式，滿足當代需求。





▲羊皮平底鞋款式 。（圖／品牌提供）