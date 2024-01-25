成功翻牌！東森自然美加盟主2年開3家店　挑戰事業新高峰

▲成功翻牌！2年開3間店 陳冠妤加盟「東森自然美」創造雙贏局面。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

▲桃園中正店加盟主陳冠妤從其他美容品牌翻牌加入東森自然美行列，攜手夥伴在兩年內成功開設三家分店。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／桃園採訪報導

東森自然美擁東森集團豐富資源加持，不僅具產品力、公信力，加上公司夠讓利，經常大方給予加盟主支援，並導入大數據導客系統解決創業者初期只能被動等客人上門的難題等，吸引許多本身具有豐富經驗的美容老師願意加入東森自然美，像是桃園中正店加盟主陳冠妤就是看好東森自然美的未來性，從其他美容品牌翻牌加入東森自然美行列，攜手夥伴在兩年內成功開設三家分店，展現高度信心以及對品牌的熱愛，持續迎向事業新高峰。

把美容師當貴人 一起為兼顧家庭事業打拼

▲陳冠妤認為能在短短兩年內開了三間分店，都要歸功於她背後有一個強大的夥伴團隊。

過去有著17年美業服務經驗的加盟老師陳冠妤，本身具備扎實的美容技術基礎，對於事業經營也很有想法，曾任職於知名連鎖美容品牌的她，結婚生子後因上班時間不夠彈性，而陷入照顧家庭與專心工作的兩難之中，她為了兼顧兩者，毅然決定邀請好友成為合夥人，一起加盟東森自然美勇敢創業。

陳冠妤認為創業攸關人脈和錢脈，因此必須具備執行力、縝密的市調以及人員管理的能力，而讓她決定加盟東森自然美的理由很簡單：「連我媽媽都知道『自然就是美』！自然美過去在台灣擁有至少50年的歷史，是台灣第一家美容連鎖店，而且我在創業前做足了功課，不僅詢問了身邊的人、調查了社群的評價，發現東森自然美竟然都是零負評，非常不簡單！」也因此讓她堅定了加盟的決心。

陳冠妤強調，能在短短兩年內開了三間分店，都要歸功於她背後有一個強大的夥伴團隊，「我的美容師都是我的貴人，因為我們都有共同理念想要把家庭照顧好，一起拚事業，因此我讓她們入股，大家都是合夥人，就會願意把工作當成事業經營，也能相互理解、體諒，形成一支無比堅固的服務團隊」。

服務不只要專業 更要有溫度才能長久

▲陳冠妤認為創業必須具備執行力、縝密的市調以及人員管理的能力。

創業初期，陳冠妤很積極地「接地氣」嘗試用各種方式接觸更多元的客群，像是利用在地社團、社群以及敦親睦鄰的方式進行行銷活動，例如體驗券、來店禮、異業合作等，而東森自然美的形象廣告以及東森內部的大數據導客系統也為每家店帶來不少新的客源，讓她對於經營事業更有信心。

客人上門了，如何留住客人做好生意才是真本事，陳冠妤自有一套「留客」心法，她要求美容師做到「眼到、心到、口到」，她說：「我們會保持微笑，而且很自然地從客人一進門就開始讚美，讓大家心情愉快，並在過年過節時傳送祝福，生日時準備小禮物，把客人當朋友，讓大家來到這裡感覺是很自在的」

而美容師的專業更是關鍵，陳冠妤每天開晨會讓美容師討論交流提升服務技巧，並利用專業的肌膚檢測了解客人的需求，客製化為客人分析產品並且不強迫推銷，美容師團隊也會透過獨家美容手技幫助客人加強保養，讓客人看見自己變好、變美，並且每一次服務過程都會完整紀錄，直到客人再度回訪，透過零距離的貼心專業服務，使客人感受到尊重和關懷，甚至會主動分享與推薦給親友來東森自然美。

全方位調理身心靈 消費者有感、加盟主有信心！

▲身體按摩是陳冠妤相當主推的部分，可以滿足客人由內而外的全方位調理，讓身心靈都達到健康。

除了護膚、水光課程，身體按摩也是她店裡相當主推的一塊，陳冠妤認為現代人大多都處於亞健康狀態（指介於健康與疾病之間），而東森自然美產品及服務的全面性，在於可以提供美容服務外，還包括預防醫學、預防未知和保健品等，滿足客人由內而外的全方位調理，讓身心靈都達到健康。

▲東森自然美桃園中正店的熟客林小姐大讚服務到位很舒壓。（圖／記者鄭遠龍攝）

採訪當天到東森自然美桃園中正店的熟客林小姐就分享：「這裡的美容老師都很熱情、貼心與細心，讓她們從陌生成到現在變成好朋友，覺得使用東森自然美的產品很有感，且很喜歡做身體SPA，每次按摩都很到位，讓我非常的舒壓」。

身為一個加盟主，陳冠妤非常感謝東森自然美總裁王令麟總是親力親為關照加盟主的需求，不僅會走訪門市給予指導，也很積極投入新品研發，打造東森自然美顧問團與台灣大學、陽明交通大學等知名研究單位合作，持續推出品質良好的產品，可以感受到王令麟總裁對於誠信的重視以及說到做到的霸氣，讓她在經營上更有信心，未來她將持續展店，並且深耕美業發展，帶領客人一起變漂亮、變健康，也希望帶領美容師團隊繼續賺錢、持續成長。