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吳姍儒勸敗AHKAH小而美輕珠寶「放下會難過」　許願情人節收到保險箱

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記者鮑璿安 ／台北報導

輕珠寶品牌AHKAH進駐台北新光三越Diamond Towers，今（25日）請到吳姍儒演繹，她喜歡品牌「小而美」的設計理念，連日常也可以輕鬆搭配。而今年情人節希望收到什麼禮物？吳姍儒回說「保險箱」，因為可以安心存放結婚戒指。

▲▼AHKAH 。（圖／品牌提供）

▲吳姍儒佩戴AHKAH標誌性的Chandelier Grand頸鍊 。（圖／品牌提供）

吳姍儒2022年初結婚，去年3月迎來一子，多了母親身分後生活更加忙碌，這次難得有時間以工作名義來逛街，她此次演繹品牌標誌性的Chandelier Grand頸鍊，以水晶燈為靈感勾勒出靈動現代廓形，吳姍儒表示：「戴上chandelier很像迷你的水晶燈，小而美，細小卻有自己的力量，很符合我的人生觀。」她喜歡品牌使用金色線條搭配鑽石，所有珠寶都能夠疊搭，符合日常穿搭，也很推薦情侶入手對戒款式。

▲▼AHKAH 。（圖／品牌提供）

▲吳姍儒喜歡戒指疊搭 。（圖／品牌提供）

若遇到心儀的輕珠寶，吳姍儒是否會當下立刻入手？她說自己屬於「快買」類型，能夠比較快做出決定，「看到喜歡的東西又放下，感覺會難過，所以我會想清楚要買再進去」。老公是否曾送過她珠寶？吳姍儒透露，除了婚戒之外就沒有，兩人的結婚戒指則是先生親自設計，所以格外有意義，她不敢戴著工作怕會遺失，打趣說今年情人節希望老公送她保險箱來放珠寶，會比較實際。

▲▼AHKAH 。（圖／品牌提供）

▲輕珠寶品牌AHKAH進駐台北新光三越Diamond Towers 。（圖／品牌提供）

▲▼AHKAH 。（圖／品牌提供）

▲chandelier頸鍊設計宛如網球鍊般搖曳生姿，以18K黃金鑲嵌1.1克拉鑽石 。（圖／品牌提供）

▲▼AHKAH 。（圖／品牌提供）

▲採用三角形切割鑽石為主設計的Cerf-volant系列 。（圖／品牌提供）

AHKAH設計簡約迎合現代感，chandelier頸鍊設計宛如網球鍊般搖曳生姿，以18K黃金鑲嵌1.1克拉鑽石。採用三角形切割鑽石為主設計的Cerf-volant系列，同樣帶來項鍊、耳骨夾選擇，滿足個性化搭配。

▲▼ agete 。（圖／品牌提供）

▲10K x 橄欖石 x 綠水晶 x 淡水珍珠耳墜 。（圖／品牌提供）

▲▼ agete 。（圖／品牌提供）

▲輕珠寶品牌agete 2024 年度主題Wear the World 。（圖／品牌提供）

同樣來自日本的輕珠寶品牌agete 2024 年度主題Wear the World，主軸色調挑選和風中柔和的懷舊綠、靜謐的古典粉，及強烈國風印象的淡雅橘。經典彩寶耳墜本季推出漸變的柔和色調，彷彿穿透樹木的春日陽光，獨特的灰色淡水珍珠、 清新的橄欖石與綠水晶，呈現不同的切割與色調，賦予作品充滿層次的光線與色彩美感。

關鍵字：

珠寶, AHKAH, 吳姍儒, 18K黃金, 鑽石

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