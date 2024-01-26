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可愛爆擊！超萌寶可夢潔面乳、酷洛米卸妝棉讓清潔變得有趣

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記者曾怡嘉 ／綜合報導

美妝除了要好用，更要可愛吸引目光，Bifesta卸妝棉與SANRIO推出美樂蒂、酷洛米聯名包裝，日本連續15年熱銷冠軍的潔顏乳則是邀來寶可夢躍上瓶身，每款都可愛到想收藏。

▲▼可愛爆擊！超萌寶可夢潔面乳讓人捨不得用 。（圖／品牌提供）

▲Bifesta水嫩即淨卸妝棉（美樂蒂限定增量版），50片裝，220元、毛孔即淨卸妝棉（酷洛米限定增量版），50片裝，220元。

Bifesta卸妝棉主打1張就能輕鬆卸除基本妝容，不怕擦拭卸妝時回沾彩妝髒污，就算沒有上妝也能當作一般臉部清潔，把沾附肌膚的灰塵、花粉等髒污徹底清除。

此次限量推出的2款可愛包裝讓人想要秒收藏，美樂蒂水嫩款，添加能守住肌膚水分的胺基酸保濕成分及持久型玻尿酸，溫和卸除彩妝髒污更同時加強保濕；酷洛米毛孔款，添加維他命C誘導體及乳酸成分，能清除毛孔髒污及老廢角質，卸妝同時也完成簡單保養。

▲▼可愛爆擊！超萌寶可夢潔面乳讓人捨不得用 。（圖／品牌提供）

▲專科 專科超微米潔顏系列-寶可夢版。

全世界都喜愛的寶可夢躍上專科潔顏乳，與史上最濃密的微米養肌泡泡一起淨化柔軟肌膚及心靈。四款不同功效與寶可夢的潔顏乳，可根據肌膚需求挑選。

在日本連續15年熱銷NO.1的經典藍「專科超微米潔顏乳」，包裝上的皮卡丘，軟萌地坐在濃密泡泡上讓人融化；能溫和去除老廢角質與油脂的亮泥白「專科超微米深層潔顏泥」，結合可愛眨眼的伊布，一看就心動到不行；添加膠原蛋白使洗後肌膚水嫩Q彈的彈潤粉「專科超微米彈潤潔顏乳」搭配仙子伊布，療癒的笑容帶來明亮的氛圍；能溫和舒緩痘痘粉刺肌的淨荳綠「專科超微米淨荳潔顏乳」，瓶身上跳躍的傑尼龜使人也想跟著快樂躍動。

關鍵字：

寶可夢, 美樂蒂, 酷洛米, 潔面乳, 卸妝棉

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